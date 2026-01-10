助盧秀燕、廖先翔議題攻防 藍黨務人士：蕭敬嚴停權縮為1年「合理」

國民黨前發言人蕭敬嚴近日已勤跑基層，盼爭取黨提名參選年底新北市汐金萬區市議員。截自蕭敬嚴臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨前發言人蕭敬嚴，因在政論節目發言被檢舉詆毀黨，遭黨紀處份重罰停止黨權3年。但經蕭申訴，新北市黨部去年12月11日更裁為停權1年處分。黨務人士表示，主要是因蕭在被懲處後有「悛悔實據」，獲考紀委員認可。

黨務人士舉例，蕭敬嚴前年12月3日遭停權3年處分後，除協助台中市長盧秀燕諸多議題攻防，大罷免期間也力挺黨籍立委廖先翔，做蠻多事情，對黨務也認真幫忙，新北市黨部考紀會才決議酌情減輕處分，將改停權1年處分。

黨務人士說，與一些過往曾遭黨紀處分後仍一直攻擊國民黨的前黨內青年相比，蕭敬嚴被處分後，積極幫忙黨處裡諸多事務，如今依據處分規程減輕處分，本來就合理。

黨務人士也證實，蕭敬嚴黨紀處分由停止黨權3年改為1年後，處分已於去年12月2日執行完畢，後續參選黨職或參與黨內初選都沒有問題。

談到之前將蕭敬嚴停止黨權3年處分，遭質疑有違比例原則問題。黨務人士則解釋，主要是蕭過去在政論節目言論，對諸多黨內從政同志有不當批評，必須給予從重處分，才能給無端遭攻擊者交代，也讓蕭知道嚴重踩到紅線。

黨務人士說，其實第一次遭開地方考紀會時，曾有考紀委員主張撤銷或開除蕭敬嚴黨籍，經拉扯後，最終才決議停權3年，「看起來很重，但已留下迴旋空間」，就是要提醒這個黨培養的年輕人，回歸正軌、尊重黨紀與黨大家庭。

