你昨晚失眠了嗎？台灣睡眠醫學學會統計，平均每5個台灣人就有1個人有失眠的困擾，其中有不少人為了睡個好覺，會選擇服用標榜褪黑激素的產品來助眠。然而，美國一項最新的研究指出，長期依賴褪黑激素可能對心臟健康造成嚴重威脅。（編輯推薦： 晚上8點就想睡、凌晨卻失眠？5招避免褪黑激素不足，效果贏安眠藥 ）研究：長期服用褪黑激素，恐增9成心臟衰竭風險

美國心臟協會（AHA）的新研究分析了約13.1萬名平均年齡為55.7歲的失眠症患者，發現和沒有服用者相比，使用褪黑激素長達1年以上的人，發生心臟衰竭的風險高了89%；間隔90天開過兩次褪黑激素處方者，心臟衰竭的風險高出82%。

廣告 廣告

不過該研究目前還沒經過完整的同行評審，也沒有證明「褪黑激素會直接造成心臟衰竭」，只能說明兩者之間有關聯，但其實褪黑激素本身就不是治療失眠的保健食品首選。衛福部表示，褪黑激素早在1996年就被列為處方藥，國內並無取得合法藥品許可證的褪黑激素產品，因此市面上販售的相關產品可能並未經過嚴格把關、對健康安全有疑慮。

總結來說，不需要因為此研究而感到驚慌，但也不建議過度依賴褪黑激素。東元綜合醫院精神科楊錚宜醫師表示，想要有良好的睡眠，必須先有正常規律的作息；出現睡眠障礙時，切勿自行飲酒或購買成藥，應與專業醫療人員討論，才能安全地解決失眠問題。（編輯推薦： 褪黑激素幫助睡眠防骨鬆！學會這招也能生成褪黑激素 ）

不靠褪黑激素也能一夜好眠！改善失眠的10個撇步

如果你也被失眠纏身，不妨試著從改變生活習慣開始，從睡覺的時間、打造舒適的睡眠環境，到吃富含色胺酸的食物、控制水分攝取，就有機會不仰賴藥物也找回優質睡眠：

維持作息規律：每天按時上床入睡及起床，讓生理時鐘穩定、提升睡眠品質 。 不要強迫入睡：若躺在床上超過30分鐘仍睡不著，可以起來伸展或放鬆。 白天不碰床：只有晚上想睡覺時才上床，建立「床=睡覺」的連結，有助於入睡。 營造舒適環境：維持適當的室溫、燈光，減少噪音，並選擇舒適的床墊與寢具 。 少碰刺激食物：晚餐後忌喝咖啡、茶、可樂、酒等容易造成睡眠中斷的刺激食物。 控制水分攝取：晚餐後盡量少喝水，避免半夜因頻尿起床而壓縮睡眠時間 。 適量助眠點心：睡前不宜吃太飽，但若空腹睡不著，可吃一點小餅乾或熱牛奶。 多吃色胺酸食物：色胺酸能合成天然的褪黑激素，如牛奶、香蕉、芝麻等都能助眠 。 遠離藍光刺激：藍光會抑制褪黑激素分泌，議睡前1小時不要使用3C產品 。 控制午睡時間：若有午睡習慣，建議時間控制在30分鐘以內，以免晚上睡不著。

若透過調整生活習慣後，失眠的問題依舊沒辦法得到改善，就要尋求睡眠專科或身心科醫師的協助，找出潛在病因，切勿購買來路不明的褪黑激素等助眠保健食品，避免對健康產生危害。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

快看廚房浴室！這15樣東西沒壞也得丟，否則毒物細菌全吞肚 愈吃骨頭愈空虛？專家揭高草酸「偷鈣青菜」前三名，菠菜只排第4





原文引自：「助眠神物」吃多，心衰竭風險高89％？10對策不靠藥也好睡