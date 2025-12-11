助移工轉換雇主 中彰投分署設轉換中心
為穩定勞動力並協助移工順利轉換雇主，勞動部勞動力發展署於一一二年二月廿四日在中彰投分署彰化就業中心成立全國第一個「雇主聘僱移工轉換服務中心」（後稱轉換中心），提供專業協調與媒合，以一一四年為例，截至十一月底，已協助超過二千名移工成功轉換工作。來自菲律賓的單親母親西卡擁有六年重度照護經驗，這次卻因照顧失智者與原雇主產生誤解，以及超出負荷的家務工作，最後雙方合意終止聘僱關係。在轉換中心雙語人員一對一協調與積極溝通下，為西卡成功媒合新雇主，順利轉換工作，為台灣社會面對超高齡化挑戰留住專業照護人力。
轉換中心表示，為了讓移工在轉換雇主時不再手足無措，中心從三大方向著手，包括提供雙語溝通、保障移工權益與公平聘僱、促進不同族群的和諧共處等等。中心也進一步提供四大貼心做法，包括案件從頭到尾都有雙語專人協助、提供友善的自辦流程、工作日開放媒合與開出證明文件，並串起政府與民間力量，一路陪伴移工安心完成轉職流程。
中彰投分署「雇主聘僱移工轉換服務中心」提供越南、印尼、泰國、菲律賓四國母語及「雙語一案到底」專人服務，有效協助移工克服語言及資訊障礙，大幅提升移工求職能力與媒合效率，同時助益有需求的雇主接續聘僱移工，創造勞雇雙贏局面。移工及雇主如有相關轉換聘僱問題，可洽轉換中心服務專線（○四）七二六六五二一，將有專人協助。
