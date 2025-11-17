助經濟弱勢出監人「走正路」！ 鞋廠贈矯正署4千雙全新運動鞋

「一雙鞋、走正路」出監受刑人贈鞋活動，圖左至右依序為台更保台中分會主委廖學從、法務部長鄭銘謙、台高檢署檢察長張斗輝、矯正署長林憲銘。呂志明攝



為鼓勵受刑人重返社會、走上正途，財團法人台灣更生保護會（台更保）台中分會，發起「一雙鞋、走正路」計畫，向友善企業鞋廠募集4000雙全新運動鞋，贈予法務部矯正署，再由矯正署轉送給經濟弱勢的出監受刑人。法務部長鄭銘謙與更保董事長張斗輝今（11/17）日共同出席贈鞋儀式，象徵社會力量與政府攜手合作，展現公私協力推動更生保護工作的靈活與能量。

法務部指出，本次計畫發想人，即台更保台中分會主任委員廖學從，於一次前往矯正機關參加關懷活動時，注意到許多剛踏出監獄的更生人，因為入監多年，原有鞋子早已破損或不合腳，出監時甚至沒有合適的鞋子可穿。為此，他決定為更生朋友募集「出監的第一雙鞋」。

在廖的奔走與促成下，品牌鞋廠「大力卜」董事長蕭瑞芬當仁不讓，捐出約4000雙全新運動鞋，雙方以實際行動展現對社會關懷的共同理念，期盼這雙新鞋，能成為陪伴更生人站穩腳步、重新出發的力量。

法務部長鄭銘謙頒發行政院更生復歸特殊貢獻獎獎座予台更保台中分會主委廖學從。呂志明攝

鄭銘謙致詞時，感謝活動發起人廖學從「溫暖有愛」的善舉，將一個細微的觀察，化為全國性的關懷行動。鄭表示，這雙鞋蘊含深刻希望與期許，不只是提供物資解決出監受刑人燃眉之急，更是讓他們感受到希汪，傳遞來自社會的鼓勵與祝福，並承載著社會對他們勇於改變、堅持向善的期許，因此，每位收到新鞋的更生朋友，也都會收到鄭銘謙的一封信。

鄭銘謙強調，社會的理解與接納，是更生路上最關鍵的力量，感謝台更保及善心人士的愛心與付出，讓受刑人在重返社會的關鍵時刻，能感受到社會的溫暖與期待，進而勇敢邁出改變的第一步。

法務部長鄭銘謙。呂志明攝

矯正署長林憲銘則表示，從事矯正業務30多年，經常看到受刑人穿著藍白拖的畫面，對這次活動感到十分感動。林憲銘說明，一雙鞋或許對一般人來說，只是日常生活用品，但對受刑人來講，或許沒辦法負擔，他特別感謝張斗輝的用心規劃，以及廖學從的積極推動，他期許，受刑人帶著這雙鞋走出監時，能夠好好地走未來人生這條路。

法務部也表示，為幫助每位更生彭有重返新生，將持續督導更生保護會與矯正機關緊密合作，整合公私部門資源與社會力量，推動「溫暖有感」的更生保護服務，提供受刑人從出監前到復歸社會後的全程陪伴與支持，協助更生朋友「走上正途」，穩健重返社會，重新開啟有尊嚴、有希望的新人生。

