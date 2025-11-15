助緣兒童安寧療護 素食義賣廣結善緣

馬來西亞關丹兒童安寧療護中心，在彭亨州的光華小學禮堂，舉辦義賣會，慈濟受邀參與，志工邀約民眾一同義賣素食，幫助中心籌募建設經費。

關丹光華小學的禮堂人聲鼎沸，因為這裡有一場為籌建兒童安寧療護中心的募款義賣會，慈濟受邀參與，志工自製多種素食，與民眾結善緣。

慈濟志工 伍曉芬：「雖然我們無法分擔這些兒童的痛楚 ，但我們可以以愛與關懷，成為他們以及他們家人，心靈上的資助與鼓勵。」

民眾 林雯艷：「這個是一個非常有意義的活動，那麼我也希望大家能夠，可以積極地參與，積極地支持今天的活動。」

廣告 廣告

民眾 戚盈莉：「我今天義賣的是書法和畫畫，希望可以幫助到兒童，和我們的慈濟越來越好。」

現場除了大人協助義賣，中、小學生的叫賣也很給力。

小志工 謝君媚：「我覺得這個義賣會 可以讓我們，不必要去那些基金會那裡捐錢，可以讓我們另類的捐出錢，為那些沒有錢醫治病的小朋友們，有錢醫病 讓他們健康快樂成長。」

小志工黃沛琦 與 陳翊寧：「我們是第一次來做義志工，我認為很開心有這個機會做善事 ，然後我們是賣植物的，第一次做義志工就感覺，有一點緊張 還有期待。」

支持兒童安寧療護中心運作的同時，也向民眾推廣素食，讓善能量持續在社區循環。

更多 大愛新聞 報導：

新芽助學真誠關懷 鼓勵親子奮起向上

沙巴洪災發放 至誠關懷撫喪親慟

