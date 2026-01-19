助美掠奪關鍵產業掏空台灣 民進黨賣台歷史會記住！

【記者 張達威／台北 報導】針對日前公布的台美關稅談判所公布內容，今(19)日勞動黨發表聲明，譴責民進黨政府助美掠奪台灣最重要的關鍵半導體產業，將造成嚴重的經濟社會發展資源大出血，民進黨賣台，歷史會記住這一天！

勞動黨表示，關稅談判的結果是讓美國川普開心，卻是台灣人民憤怒的開始。在美國霸權威嚇的強取豪奪下，台灣是什麼也沒有得到，按美國川普現今的行事風格，關稅最終還是美國說了算。

根據台美關稅談判公布的主要內容，台灣在民進黨政府承諾下所簽署的「合作意向書」（MOU），及將要簽下的「台美對等貿易協定」，不僅把技術最先進的台積電等有關半導體產業與ICT（資通訊）產業供應鏈4成產能移至美國；以及企業投資2500億美元，和政府另信用保證支持2500億美元的有關投資。對此美國商務部長聲稱「五千億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。與美國對日、對韓的關稅談判相比較，美國對待台灣近似帝國終期對殖民地的最後掠奪，而民進黨政府竟不知捍衛台灣利益，反成為美國意志實現的幫手，著實令人不滿，我們強烈的反對「合作意向書」及「台美對等貿易協定」。

勞動黨指出，民進黨政府很清楚美國這次藉關稅談判掠奪台灣半導體產業和相關產業、金融資本和政府財政稅收等目的，其結果不僅會對現今已失衡的經濟發展模式帶來嚴重傷害，還會進一步嚴重掏空整個台灣社會未來發展有關的人、財、產業的各項基礎與要素，嚴重衝擊勞動就業環境。再者，民進黨政府在談判過程中，不曾有過守護台灣關鍵先進技術產業的意思，更自棄有關對外投資審查法規，還以各種宣傳美化，諸如「台灣科學園區」產業聚落赴美，輸美與日韓同等關稅待遇等來包裝，如此賣台行徑卻還沾沾自喜，勞動黨對此表示強烈抗議。

勞動黨認為，美國不只利用關稅談判來掏空台灣，還從對台軍售，要求台灣軍事預算不斷提高，以及要求市場開放等都是其掠奪手法。美國川普的對等關稅策略，是美國單邊主義霸權性格的典型表現，旨在掠奪各國人民財富，企圖讓半導體等戰略性產業回流美國的自利行為。而在美國右翼政客和軍火商聯手包裝下，不論是「刺猬」、「豪豬」、或是「盾」，皆是把台灣推向對抗中國大陸第一線成為戰場的危險，這是令人擔憂的！

勞動黨指出，從這次關稅談判，再次看出民進黨賴政府是一個徹頭徹尾的美國附庸政權，在政治上已淪為美國霸權主義的工具性棋子。民進黨為遂行「倚美謀獨」的台獨分離主義路線，竟把半導體等資通訊產業作為「脫中入美」策略的嫁妝，而犧牲整體台灣社會發展的前途。民進黨當局用各種方法、話術來滿足美方對台灣不合理的掠奪榨取，已完全喪失護台立場，成為出賣台灣人民的政權，人民與歷史會記住這一天！（照片示意圖資料照）