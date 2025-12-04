助美訓練半導體技術人員？ 鍾佳濱：願意共同促成

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，美方肯定台灣技術人力的素質，我方也非常願意共同促成台美未來在半導體人力素質的提升。(本報資料照片)

黃敬文／台北報導

台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4日提到台灣將會負責訓練美國當地的勞工；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，美方肯定台灣技術人力的素質，我方也非常願意共同促成台美未來在半導體人力素質的提升。

鍾佳濱表示，在半導體產業，台灣的技術人力的優質舉世所公認，就像健保是台灣舉世所公認的成就一樣，因此對於美方肯定台灣技術人力的素質，我們當然也予以回應，非常願意在這樣的架構之下，共同促成台美未來在半導體人力上的素質提高，達到現在台灣技術人力的標準，至於具體的方法為何，未來台美雙方可以做進一步的磋商。

他指出，總而言之，當別人肯定我們技術能力強的時候，我們也絕對不吝惜的希望幫助整個世界，在產業分工上擁有高技術的優質勞動力，而美國能夠向台灣的技術勞動力看齊，那至於如何共同去達成，有賴雙方共同以各自的資源能力的配置來共同促成。

鍾佳濱強調，畢竟目前整個世界的半導體產業，美國跟台灣還有日本以及其他的國家，都需要發展更緊密的產業鏈，不只是技術共享，技術的勞動力也應該可以共同來提升。

