助美訓練晶片人才 恐削弱台戰略地位？2／台美關稅談判 美商務部長盧特尼克曝「台灣將訓練美國勞工」

美國商務部長盧特尼克。（AP）

台美關稅談判進入總結階段，美國商務部長盧特尼克接受美媒CNBC專訪，被主持人問及，台灣與美國的貿易協議還是否還包含，培訓美國工人生產先進半導體? 盧特尼克，除了表示相關內容仍在談判中，但也透露協議「當然」包括由台灣培訓美國勞工，綠委分析，這是必然趨勢，如同我方向美國購買軍武，也會需要美國協助訓練官兵使用，但是否每一項條件，應有相對應的互惠，仍有待最終談判結果出爐。

CNBC主持人：「有討論到說他們(台灣)會協助訓練美國勞工，這是真的嗎？」美國商務部長 盧特尼克 (Howard Lutnick)：「(不只台積電)美光科技，還有德州儀器也增加了投資，因此美國獲得的投資達到3000億美元，我認為如果我們和台灣達成協議時，規模還會更大，而且當然他們也會培訓美國工人。」

暗示台灣投資金額達3000億美元以上，台美關稅談判最後階段，美國商務部長盧特尼克在透過美媒專訪透露最新進展。美國商務部長 盧特尼克 (Howard Lutnick)：「整體最終目標是把供應鏈轉移到美國，在美國生產半導體和藥品，並培訓美國人從事這些工作。」

是否間接證實幫美國訓練半導體勞工，確實藏在台美關稅談判中。政院經貿辦總談判代表 楊珍妮：「並沒有說訓練他的勞工是談判關稅減讓的一部分，我們現在沒有談到這些。」台美雙方說法有分歧，是不是美國的談判手法之一，朝野意見正反兩極。

立委(國) 牛煦庭：「當然會對台積電造成人力上的負擔嘛，我覺得不只是人力上的負擔跟成本的再一次提升，那我更擔心的是會不會在訓練的過程之中，導致一部分的技術轉移。」立委(民) 王世堅：「當我們台積電有答應到美國設廠的時候，就如同美國有答應授予我們哪一些武器的時候，當然這搭配的就是我們也要去訓練那邊技術人員。同樣的啊，他賣我們武器，他也必須訓練我們的官兵們，這是互相的嘛。」

半導體無疑是台美關稅談判深水區，籌碼是技術核心，仍在我方手上，談判就是要設法讓台灣利益最大化。