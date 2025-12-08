助羽球選手「眼快手也快」 中臺科大聯手耀眼智能科技 研發旋轉稜鏡視覺訓練系統

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在競技運動邁向科學化訓練與智慧科技導入的新時代，視覺反應能力已成為影響運動表現的關鍵因素。中臺科技大學與耀眼智能科技股份有限公司（OrthoV Co., Ltd.）攜手共同研發「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs）」，相關研究成果已正式刊登於國際期刊《Scientific Reports》（Nature Portfolio）。研究顯示，僅需15分鐘的智慧視覺訓練，即可有效提升羽球選手的雙眼協調能力與視覺反應速度，為競技運動訓練開創嶄新突破。

中臺科大徐育鈴老師強調 視覺對運動表現的影響極為關鍵 (照片來源：Badmintonphoto BWF photo)。

羽球比賽球速可超過時速300公里，選手須在極短時間內完成「看見球路－判斷方向－做出擊球動作」的連續反應。為深入探究視覺訓練對運動表現的影響，中臺科大體育室徐育鈴助理教授、視光系江芸薇助理教授與黃宣瑜教授組成跨域研究團隊，結合耀眼智能科技研發能量，共同開發具備多項發明專利的ADRRPs系統。該系統透過可自動旋轉的雙稜鏡產生動態聚散刺激，並依使用者即時反應自動調整訓練強度，使視覺訓練更精準、效率更高，也同步兼顧臨床復能與運動應用需求。

研究團隊招募26名青少年羽球選手進行實驗，隨機分為訓練組與對照組。結果顯示，接受ADRRPs訓練的選手，在「聚散靈活度（vergence facility）」與「調節靈活度（accommodative facility）」皆有顯著提升，平均反應時間縮短約8%，整體視覺反應速度與視覺動作協調能力同步改善。換言之，即使只有一次15分鐘的短時訓練，也能讓選手看得更快、反應更快，對競技表現具立即的正面效果。

研究團隊成員中臺科大徐育鈴助理教授曾獲世大運羽球金牌 、世壯賽羽球2銀牌3銅牌。（圖/中臺科大提供）

中臺科大徐育鈴助理教授指出，羽球是一項高度依賴視覺的運動，眼睛是否能迅速捕捉並解析球路，直接影響擊球判斷與節奏掌控，此項研究也為運動視覺訓練提供具體且具說服力的實證基礎。江芸薇助理教授進一步表示，ADRRPs具備高度客製化與安全性，未來不僅可應用於運動選手訓練，亦可延伸至學童視覺能力發展、專注力訓練及銀髮族視覺復能，展現跨齡、跨場域的應用潛力。耀眼智能科技鄭秉緒總經理也指出，透過與中臺科大的深度合作，已成功將研究技術轉化為可量產的智慧視覺訓練設備，未來將持續朝向輕量化、智慧化與多元應用場域發展。

此次研究成果不僅驗證ADRRPs即時訓練的科學成效，更具體展現中臺科大在「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」辦學理念下，推動「健康科學、智慧科技、運動表現」跨域整合的研發實力，實踐「SDG 9產業創新及基礎建設」精神與價值。未來研究團隊將持續進行多階段訓練與長期追蹤，進一步深化台灣自主智慧運動科技的國際競爭力。