助老婦停車卻釀悲劇 保全誤觸油門釀死傷 3方被判連帶賠451萬

彰化地院法官裁定保全人員、醫院與保全公司，都必須分擔老婦人意外致死的責任，全案可上訴。資料照片

派駐彰化某醫院擔任保全人員的A男，去年4月見1位老婦騎著電動輔助車前來就醫，依照平日工作內容上前協助停放，詎料，操作過程中，A不慎碰到電動輔助車的前進控制桿，使車輛突然往前衝，婦人當場被摔倒受傷，經搶救10天仍不幸身亡，案經彰化地院審理，法官判決A男、保全公司、醫院應連帶賠償婦人的子女共計451萬餘元。

據悉，A姓保全員當天在醫院停車場巡視時，看老婦人騎著電動輔助車前來就醫，主動上前，引導婦人將車停妥，沒想到在協助操作電動輔助車時，不慎碰觸到車體的「前進桿」，使得原本靜止的車輛突然向前暴衝，老婦人來不及反應，被突如其來的加速力量撞倒在地，頭部與身體多處重創，場面一度混亂。目擊民眾立即通知醫護人員，婦人被緊急推入急診室搶救，但經連續10天治療，仍因傷重宣告不治。

事件發生後，老婦人的6名子女，對A男、保全公司與醫院提出民事求償，主張三方應負起賠償責任，金額共計1831萬餘元。在刑事部分，法院已依過失致死罪判處A男6個月徒刑，得以18萬元易科罰金。

民事部份，審理過程，A男始終未到庭應訊，也未遞交任何書面意見。保全公司則辯稱，A男是出於善意協助，若因這樣的行為需付上高額責任，恐讓民眾因害怕惹禍而不敢伸出援手，造成社會冷漠，不符公益；至於醫院則撇清關係，強調A男屬外包保全，與院方之間不存在僱用關係，因此不應由醫院承擔責任。

彰化地院法官審酌事故地點雖位於戶外停車場，但屬醫院周邊設施，而A男係在執行協助病患、身障人士停車的工作範圍內發生意外，他的行為與保全職務直接相關，因此醫院與保全公司皆須負連帶責任。

最終，法院裁定阿輝、保全公司及醫院須共同賠償婦人6名子女451萬餘元，雖未達家屬求償金額，但仍認定三方須分擔責任，全案可上訴。



