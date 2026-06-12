助考取AWS雙認證全額補助6.6萬元 新北AI實戰職涯營開跑

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《圖說》青年局長邱兆梅表示，青年局將持續投入資源，推動AI人才培育，幫助青年順利接軌職場。〈青年局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】協助21歲至30歲青年強化AI與雲端技能，提升就業競爭力！新北市青年局面對人工智慧（AI）浪潮席捲全球產業，推出「2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營）」，即日起至7月12日開放報名。今年課程全面升級，由市府全額補助市值6萬6,000元培訓資源，並以3個月密集實作訓練為核心，結合Amazon Web Services（AWS）國際認證培訓、企業參訪及職缺媒合。

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青年局長邱兆梅今〈12〉日於記者會表示，AI已逐漸成為各行各業的重要基礎能力，青年局持續投入資源推動AI人才培育，希望協助青年掌握AI工具應用能力，培養能夠解決問題並創造價值的跨領域人才。今年AI實戰職涯營除擴大招募名額外，也同步升級課程內容及人才媒合機制，透過更貼近產業需求的訓練模式，協助青年提前布局未來職涯發展。

《圖說》新北市青年局「2026 AI實戰職涯營」即日起開放報名，新北市全額補助，參訓優先媒合熱門職缺。〈青年局提供〉

她指出，課程以「國際雙認證、商業實戰、企業見習、職缺媒合」為主軸，共招收25名學員。課程自8月至10月展開，由AWS授權講師授課，並安排考前衝刺班，協助學員取得「AWS AI Practitioner」及「AWS Cloud Practitioner」兩張國際認證。學員也將有機會參訪AWS企業，近距離了解全球雲端產業發展趨勢與實務運作模式。

此外，除認證課程外，計畫也納入互聯網大學開設的9堂AI實戰課程，內容涵蓋自動化流程設計、免程式碼AI Agent建置、簡報表達技巧等主題，協助學員將AI技術應用於實際工作場景，培養跨域整合與問題解決能力。

邱兆梅表示，為強化青年與產業接軌，今年更攜手雲端服務領導品牌伊雲谷數位科技股份有限公司，提供包含AI Solution Architect、解決方案架構師及雲端工程師等30個熱門職缺優先推薦機會。透過從技能培訓、證照取得到就業媒合的完整機制，協助青年順利銜接職場。

《圖說》第一屆MVP學員王意婷分享參訓獲得AWS國際認證，順利錄取科技業實習職缺。〈青年局提供〉

同時，課程預計於10月辦理Demo Day成果發表會，由合作企業依據真實產業需求提出專題題目，學員團隊將運用課程所學提出具市場潛力的解決方案。獲選的MVP優勝團隊還可獲得企業提供的客製化職涯輔導，進一步提升履歷亮點與職場競爭力。

邱兆梅指出，凡報名活動者，皆可獲得6堂共10小時的免費線上AI課程；於指定期限內優先完成線上課程的前40名學員，即使未入選正式培訓，也可獲得AWS企業參訪資格。正式錄取學員須繳交1,000元保證金，符合出席規範並完成結業條件後將全額退還。相關活動資訊及報名方式，可至新北市政府青年局官網查詢。