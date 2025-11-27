助職災勞工重返職場 高市勞工局鼓勵善用三助力

（圖／高雄市府新聞局）





勞工發生職業災害後，除保障其權益外，協助重返職場亦為重要課題，高雄市府勞工局積極宣導鼓勵勞資雙方，善用「職能復健津貼」、「輔助設施補助」及「事業單位僱用職災勞工補助」等三項補助，有效幫助勞工安心恢復工作能力並順利復工。茵茵(化名)於工作時因物品滑落導致右腳受傷，勞工局「職災勞工主動服務單一窗口」獲報後，由職災專服員主動與勞工及家屬聯繫，提供全方位的支持及補助資源，並根據需求與實際狀況轉介專責醫院與職能復健，再依專家建議購置輔助設施，以減輕其復健期間的工作負擔，逐步幫助茵茵順利康復、重返職場。

勞工局表示，為提升職災勞工工作能力，順利重返職場，職災勞工於(復健)專責醫院，完成職能復健訓練後，可申請「職能復健津貼」，按投保薪資分級表第一等級的60%，除以30之日額為基數，最高發給180日。且為協助勞工重返職場，雇主依認可職能復健專業機構開立之復工計畫或評估報告書，所提供從事工作必要之輔助設施，包括恢復、維持或強化就業能力之器具、工作環境、設備及機具，可申請「輔助設施補助」，最高補助20萬元。另為鼓勵事業單位僱用具有工作能力的職災勞工，連續僱用滿6個月，得申請「事業單位僱用職災勞工補助」，最高可依勞工職災失能等級，按月補助70%平均月投保薪資，同一職災事故以12個月為限。

為促進大眾了解職災勞工相關補助資源，協助勞工儘早且安全復工，勞工局同時製作宣導短片《職災復工路—重返職場的勇敢旅程》，透過相關案例改編，以淺顯易懂的劇情呈現各項資源的運用情境，影片已上架於勞工局YouTube頻道及FB「高雄市政府勞工局」粉絲專頁，歡迎踴躍觀賞、分享，相關申請流程，歡迎洽詢07-8124613轉561。

