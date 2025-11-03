助花蓮光復鄉重建車城福安宮捐千萬元 全國城隍廟捐電視洗衣機

竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺附近，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以領取一千塊錢，就有民眾懷疑是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，光天化日之下公然收集長輩個資，非常可惡，要求警方徹查。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資夫婦：「（妳有去用？）有啊我老公也有去用，我還是排第一個第二個。」換個資夫婦：「他一來的時候就找我們，（所以你們有拿到1000塊？）有，可是我們想一想怪怪的，警察說那個是詐騙集團，叫我們把證件掛失。」龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）換個資夫婦：「它寫說什麼使用，僅供什麼參考的，然後它是寫在背面用原子筆，並不是寫在正面證件的正面。」當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳：「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，不過在光天化日之下買個資，很多人覺得怪怪的趕緊報警，警方到場了解他們是跟警方說，因為神明幫老闆賺錢，所以他想要在現場回饋給有需要的民眾。」收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，是因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾。只是近年來詐騙頻傳，不少詐騙集團就是拿人頭帳戶為非作歹，這次蒐集個資的行為，不免引人遐想，立委吳沛億痛批，這行為非常可惡。龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）立委（民）吳沛憶：「在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去蒐集長輩的個資，那這如果是要拿來做借名借人頭，從事不法行為非常的可惡，所以我已經要求我們萬華分局，一定要依照我們個資保護法，立即啟動相關的調查。」律師李育昇：「民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至涉犯組織犯罪條例。」政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。(民視新聞黃恩琳、劉毓琦台北報導)原文出處：龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資 更多民視新聞報導惡房客縱火燒屋還倒車阻逃生路 「媽媽傷重不治」母女雙亡住家成毒品分裝場！北市刑大破情侶檔賣毒咖啡包 只賣熟客避查緝遭控造謠光電案！謝龍介竟嗆「是勒告啥米碗糕」 郭國文強硬回擊

