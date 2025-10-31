助花蓮光復，經費上限300億！立院「無異議」三讀重建特別條例：不限一門牌一戶靈活救助

為快速推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院周五（10/31）三讀《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，規定經費上限新台幣300億元，重建期限至116年3月31日止，為花蓮光復鄉等受災區域的農業、水利、交通與家園復原提供法源依據與財政支援。 此外，這次也三讀附帶決議，強調重建過程須依《原住民族基本法》辦理，確保原民部落權益與文化保存，避免強制遷移爭議。

馬太鞍溪堰塞湖溢流衝擊光復鄉 立院朝野三讀特別條例助重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖在日前連日豪雨與強震雙重衝擊下導致溢堤，夾帶大量泥沙的洪水淹沒光復鄉多處聚落，造成重大災損。為加速重建、恢復居民家園，立法院此次特別條例三讀通過，被認為是中央與地方攜手重建的重要里程碑。

廣告 廣告

立法院周五召開院會，在中國國民黨立法院黨團主導下，順利於院會敲錘三讀。該特別條例由國民黨黨團主導提出，原始版本規劃200億元重建經費，行政院傾向修正《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，增列250億元用於花蓮災區。

後經朝野黨團協商，最終折衷決定經費上限提高至300億元，分期編列特別預算。立法院長韓國瑜在周四晚間主持朝野協商，並達成共識，隨後在周五上午的院會中，朝野無異議完成三讀。

重建條例主管機關為中央單位 不限一門牌一戶靈活救助

三讀的特別條例規定，主管機關為行政院公共工程委員會，中央執行機關為各目的事業主管機關，地方執行機關則為花蓮縣政府。復原與重建範圍涵蓋農業、電力及電信系統、有線廣播電視系統、家園與公共設施、水利設施、道路交通、環境衛生、社會與產業復原等項目，並得依實際需求納入自來水、瓦斯及燃氣設施等工程。

在民眾救助方面，特別條例鬆綁現行規定，明訂「因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象」，不再受限於「一門牌一戶」的舊制，也不受現行水災救助標準限制，以更靈活、即時的方式協助受災居民。

為確保災後重建順利推動，特別條例規定，各中央部會須於施行後兩個月內提出復原重建計畫，並按季向立法院報告工作進度。重建期間，政府得簡化行政程序，適用《災害防救法》第40條，快速處理用地取得、建築物劃定、評估與管理等事項，以加速重建效率。

應按當地人民生活、文化方式重建 避免忽略部落需求

三讀條文也強調，災區重建應尊重當地人民、社區及原住民族的生活方式與文化背景，各級政府在規劃安置或重建工程時，必須兼顧地方意願，避免重蹈過去外力決策、忽略部落需求的錯誤。

此外，特別條例對長期防災工程也有明確期限區分。除一般重建工程應於116年3月31日前完成外，涉及潰壩整治、堤防加固與系統性水系治理等中長期工程，施行期限得延長至119年12月31日。若屆期仍有必要，得經立法院同意再延長執行。

隨著特別條例生效，行政院後續將依規編列特別預算，啟動跨部會協作機制，優先投入農業復耕、水利與交通設施修復、社會福利及環境整治等重點項目，預期在116年3月底前完成災後復原的主要工程，協助災區重回穩定與生機。

相關新聞： 影／花蓮災民被擋門外、議長張峻怒踹桌，傅崐萁提告！綠委：這一腳踹出花蓮人對傅家的怒火





更多今周刊文章

白沙屯媽祖遶境新北，目前位置看這裡！土城板橋完整路線圖、停駕地點、交通管制、直播平台整理

鴻海(2317)還能再漲100元？外資4月以來大買90萬張，目標價狂拉背後：會是一場精心的割韭菜布局？

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程