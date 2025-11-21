助花蓮災民 林口竹林山觀音寺捐款1千萬元

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示寺方將捐助花蓮災區1千萬元協助復建。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於今年9月底因豪雨爆發洪災，造成下游光復鄉慘重傷亡及財產損失，新北市林口竹林山觀音寺決定捐款1千萬元濟助光復鄉，董事長蔡煌明表示，董事會亦將於11月底前往光復鄉公所拜會，了解還可以提供哪些協助，盼災民早日完成家園重建工作。

竹林山觀音寺不僅是地方信仰中心，廟宇整體外觀氣勢恢宏，每天前來祈求觀世音菩薩保佑平安的信眾絡繹不絕，蔡煌明指出，寺方秉持捐獻來自十方大德，就應該彰顯觀音菩薩慈悲為懷的信念，關懷社會苦難，因此對弱勢族群和災難協助不遺餘力。

蔡煌明指出，馬太鞍溪堰塞湖造成重大災害，引發全國囑目，災後除了政府積極介入重建，民間更是主動化身鏟子超人前往協助整理環境，竹林山觀音寺也在第一時間表達關懷，光復鄉公所表示各界物資湧入已經足夠，因此董事會開會決議撥款1千萬元，提供災民損害補助。

蔡煌明說，竹林山觀音寺平日也以關懷在地社區為職志，支持在地學校聘請師資開設歌仔戲社團，傳承地方戲曲文化，長期贊助「林口子弟戲文化節」，將於29日在竹林山觀音寺演出。

他表示，董事會十分重視地方公益及社會福利需要，今年9月不僅提供協助消防局添購防火毯、噴水瞄子等消防器材，也將於年底捐贈林口清潔隊一輛價值兩百餘萬元的資源回收車。

竹林山觀音寺長期以來熱心公益、關懷弱勢的形象深獲民眾肯定，歷任總統蔡英文、賴清德均多次前來竹林山觀音寺參拜祈福，感謝寺方推動社會和諧、保佑國泰民安。

竹林山觀音寺氣勢恢宏，信眾絡繹不絕。(記者翁聿煌攝)

