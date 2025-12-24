助蔡育輝承租土地設收費停車場？ 綠台南市議員喊話陳亭妃說清楚

台南市議會民進黨團多位議員24日舉行「拒絕與惡魔共生 還給台南乾淨初選」記者會。（圖/台南市民進黨團提供）

台南市議會民進黨團林志展副議長、周嘉韋、李宗翰、郭鴻儀等多位議員今（24）日共同舉行記者會，質疑國民黨籍議員蔡育輝所稱「陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，此事涉及私利上的結盟，並喊話立委陳亭妃出來說清楚，是否透過私人利益的協助，換取藍營政治上的支持？

據《鏡週刊》報導，蔡育輝議員家族看準柳營奇美醫院穩定的就醫人潮與車流，透過陳亭妃於立法院經濟委員會的影響力，成功承租醫院南側的台糖土地，設置私人收費停車場，每日可獲取可觀收益。

民進黨團議員表示，當柳營奇美醫院希望承租附近台糖土地，以擴建醫院所需的停車空間時，整個程序卻一再受阻、進展緩慢，過程一波三折，令人合理懷疑，是否有特定既得利益者從中干擾，刻意阻止公共醫療設施的合理擴充？

民進黨團議員指出，柳營奇美醫院是溪北地區重要的醫療據點，肩負大量急重症與日常門診需求，但院內停車空間不足，導致許多就醫民眾及第一線醫護人員被迫在院外停車。但蔡育輝家族所經營的私人停車場收費偏高、場內道路破損、管理不善、雜草叢生，卻因地點鄰近醫院導致民眾「不得不使用」，形同變相壟斷。

民進黨團議員提到，有民眾網路留言指出，「蔡育輝疑似為維護自家停車場利益，濫用公權力檢舉其他民間停車場，導致周邊停車空間陸續被迫停業，使得醫療人員只能將車輛停放在數公里外的特約停車場，再搭乘接駁車往返醫院」。令民眾痛批，醫療從業人員本就承受高度工作壓力，卻還要額外負擔通勤時間與精神耗損，若因此選擇離職，最終受害的仍是溪北地區廣大的就醫民眾。

民進黨團多位議員嚴正要求陳亭妃正面回應社會質疑，清楚說明是否利用立委職權，協助國民黨蔡育輝家族取得台糖土地使用權；是否與特定政治人物或其家族形成利益共生關係；更必須交代，是否有利用公共資產與制度影響力，間接成就私人營利行為，犧牲公共醫療需求與市民就醫權益。「公共資源應該是為了社會大眾謀求福利，絕不該成為政治人脈的提款機。」

