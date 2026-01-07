助藏「傅崐萁管家」！ 傅家御用律師張睿文被移付懲戒

〔記者吳昇儒／台北報導〕檢調去年三月偵辦國民黨立院黨團總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的管家李慶隆台中住處，李失聯後被通緝，同年5月才投案。檢調追查，傅崐萁御用律師張睿文協助藏匿李姓管家，涉藏匿人犯罪。台北地院判處張8月徒刑，緩刑5年，並須向公庫支付120萬。台北地檢署認為，張睿文行為已違反律師法、律師倫理規範，今日移付懲戒。

台北地檢署去年3月11日搜索李慶隆位於台中的住處後，李就失聯，同年檢調人員前往花蓮搜索，通知、傳喚李慶隆均未現身，北檢於同年5月發布通緝。

廣告 廣告

檢調追查第一波搜索隔日深夜11時許，張睿文搭李慶隆的汽車到其律師事務所外，張女引導李將車停在自己的停車格，李則先將車牌拆卸，停放到指定車格內。張女更以「表弟」北上找工作為由，找來房仲幫忙租屋，供李入住套房。

檢方去年5月初搜索張女事務所後，諭令50萬元交保，並對李發布通緝。李8天後到調查局投案，被檢察官諭令100萬元交保，限制住居並配戴電子腳鐐。

檢察官偵訊後，依涉藏匿人犯罪將張女起訴，並建請量處8月徒刑；台北地院考量她在審理期間，改口認罪，判張女8月徒刑、緩刑5年。台北地檢署認為張違反律師法、律師倫理規範，今日將張移付懲戒。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中警友站副站長涉虐殺 同夥指證：老虎鉗拔牙、死者狂哀號

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

1億大樂透頭獎你中？1/6 今彩539也開獎啦

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

