助蘇澳水患 石垣市捐33萬

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲受邀前往日本沖繩縣石垣市參加馬拉松，與各地跑者共享日本南島熱情。賽事期間，石垣市長中山義隆親手轉交日本民眾為鳳凰颱風造成蘇澳淹水災害募集的日幣156萬8696元善款、約台幣33萬5000元，李明哲表示，這份跨海心意讓姐妹市情誼再添溫暖。

石垣島馬拉松為沖繩縣備受矚目的年度盛事，已於18日完賽，吸引逾萬名來自日本、甚至世界各地的跑者參與，李明哲與中山義隆、竹富町長前泊正人、與那國町長上地常夫、北上市副市長八重樫義正並肩起跑，在海風與笑聲中完成賽程，李明哲指出，用雙腳跑出來的友情最真實，也讓兩地31年的姐妹情誼更加靠近。

廣告 廣告

去年11月鳳凰颱風重創蘇澳，上千戶居民受災，中山義隆與石垣市議長我喜屋隆次率市役所團隊走上街頭募款，3個月募集百萬元日幣善款，李明哲感動說，「蘇澳與石垣不只是盟友更像家人」，這筆善款不只是幫助，更是一份溫柔的陪伴，將妥善用於災後復原工作。

蘇澳鎮與石垣市於去年簽署「災難互助協定」，為交流、合作立下重要里程碑，因石垣市曾在250年前經歷過嚴重海嘯，當地對於災防工作極為重視。李明哲此次特別安排實地觀摩石垣市災防及避難體系，全島設有40多處避難場所，平時即備妥物資並定期更新，災害時能迅速疏散居民。

李明哲說，石垣市「隨時整備、不時之需」的嚴謹態度，將作為蘇澳鎮強化防災韌性的重要參考，落實協定中的交流精神。