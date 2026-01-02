助融資再借殼運作！8個月狂洗25億黑錢 企業主淪洗錢集團共犯

〔記者許國楨／台中報導〕標榜「協助企業融資」，實際卻暗藏洗錢陷阱，1個以中小企業為對象的地下金流網絡，短短8個月內流竄超過25億元黑錢，企業主不僅沒解決資金困境，反而一步步被拉進洗錢集團鏈條，最終成為詐騙與博弈金流的「人頭公司」，刑事局中部打擊犯罪中心去年底收網，將主嫌與成員共23人全數查緝到案，依法法辦。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情，該隊運用165資料庫大數據分析，清查數名遭假投資詐騙被害人透過第三方支付管道交付詐騙款項案件，發現款項均流入特定公司帳戶，經深入追查循線掌握位於新竹及嘉義等地洗錢集團據點，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦，並與台中市刑大等單位共組專案小組深入追查。

經查，該集團由29歲徐姓男子主導，對外以「代辦融資」、「協助企業申貸」為名，鎖定資金吃緊、經營不善的中小企業行銷接觸，先協助向合法融資公司申請貸款建立信任，再以「額外分潤、減輕還款壓力」為誘因，引導企業主提供公司帳戶，並與第三方支付業者簽約。

帳戶到手後，洗錢集團再將代收款程式碼轉交詐騙集團與博弈娛樂城使用，串接假投資網站與博弈平台，代收詐騙及賭博款項，讓非法金流披上「企業交易」外衣順利洗白，去年4月至11月短短8個月內，洗錢金額即突破25億元。

專案小組去年10月15日及11月18日發動2波搜索拘提行動，一舉查獲徐男等23名嫌犯並查扣現金37萬餘元、賓士等高級轎車2輛、公司大小章、存摺、I-Key憑證及相關電子設備，詢後全案依詐欺、洗錢防制法、賭博及組織犯罪條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

