助行動不便者 台中通用計程車量能再擴大

▲通用計程車服務行動不便民眾，一年服務超過8萬趟次(圖／交通局提供2026.1.2)

[NOWnews今日新聞] 台中市交通平權再升級！市府交通局推動「通用計程車」成效顯著，113年服務行動不便者已突破8.7萬趟次，平均每日服務逾240人次。為因應需求，市府成功爭取114年交通部核准20輛購車補助，將進一步擴大服務車隊。通用計程車具備輪椅升降設備且收費比照一般計程車跳表，讓身障朋友及短期行動不便的市民，就醫、通勤更安全便利。

交通局長葉昭甫表示，不限身份、收費公道，有別於「復康巴士」或「長照專車」需特定身份才能申請，台中市「通用計程車」的使用對象不設限。無論是身障朋友，或是因受傷需短期使用輪椅的民眾，皆可預約搭乘。車內均裝設輪椅固定裝置及坡道板，且車資完全比照一般計程車「跳表收費」，不僅是社福體系的強力後援，更提供市民更多元的運具選擇。

目前台中市已有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊、國通車隊及友愛車隊等 5 家業者投入營運，現有規模達50輛。交通局指出，為降低業者購車負擔，114年獲交通部核准補助20輛購車額度，每部車最高可獲40萬元補助；此外，市府亦訂有「營運獎勵金制度」，鼓勵駕駛提供具耐心且專業的接送服務，藉此吸引更多生力軍加入。

葉昭甫說，113年服務總量近 9 萬趟次，而114年僅1至10月的服務量已突破7萬大關。他強調，這不只是載送工具的增加，更是台中實現「交通平權」的具體行動。透過補助降低門檻、獎勵提升品質，市府期待與具備愛心的駕駛共同合作，為每一位市民打造零障礙的交通環境。

交通局提醒，通用計程車設備皆符合國家安全檢驗基準，因增設輪椅升降台或坡道導致購車成本較高，市府將持續透過實質補助鼓勵車隊籌組，讓身障朋友、長者及行動不便者在台中的移動更加自在無阻。

