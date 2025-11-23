助設榮家綠色通道 羅偉誠榮膺優良醫師

醫師羅偉誠表示，多順著長輩的性子，多替他們解決問題、滿足需要，才能讓照護更貼近人心。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹∕新竹報導

國軍退除役官兵輔導委員會為感謝醫師長年對榮民、榮眷及民眾的用心奉獻，樹立良醫楷模，辦理114年醫師節優良醫師選拔，以表揚醫者典範。新竹榮家醫師羅偉誠憑藉卓越的醫療專業與無私奉獻精神，脫穎而出榮獲殊榮，日前至台北榮總接受頒獎表揚。

對於獲獎，羅偉誠謙虛的說，能守護長輩身心健康是最大的榮幸，感謝組長、護理師們的協助，讓他更了解長輩的需求。只要多順著長輩的性子，多替他們解決問題、滿足需要，才能讓照護更貼近人心。

廣告 廣告

新竹榮家表示，羅偉誠畢業於陽明大學，曾經服務山地鄉醫療單位，並任職於台北榮總新竹分院新陳代謝科主治醫師。111年至新竹榮家服務迄今，以全人照護的核心理念，長期投入高齡、失能、失智、安寧及染疫等弱勢族群，用愛心、耐心與專業致力提升住民長輩健康與生活品質，深獲住民與同仁一致好評。

新竹榮家指出，羅偉誠在醫療服務上，秉持視病猶親的精神，除門診診療外，更採行走動式服務至養護堂長輩身旁關懷住民健康。在他的大力協助下與榮總及分院建立暢通的住民綠色就醫通道，配合輔導會「金字塔三級醫療整合」，並主動協調榮民醫院收治缺乏支持系統的住民，大幅提升就醫效率並優化就醫流程，確保有醫療需求者能及時獲得完善照護，減少等待與奔波。在安寧照護、流感疫苗推廣及新進住民健康評估等方面，亦用心照護及協處，屢獲家屬肯定與感謝。

住民張伯伯說，有事找羅醫師，已是他們生活的日常，羅醫師是既認真又謙和的好醫師，任何大病小痛都細心看診、耐心說明是醫術與醫德兼備的好醫師，「有這麼好的醫師來照顧我們，真是非常的安心又幸福。」