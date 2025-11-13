助詐團洗錢上億！麻辣鍋店「滿江紅」董事長遭北院羈押禁見
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如因涉嫌協助詐團洗錢，於今（13）日凌晨遭北院裁定羈押。根據調查，蔡閔如和詐團透過假檢警、假投資等詐騙手法在四個月內向18名被害人詐取9億元，其中1億多元流入由蔡閔如所控制的9間公司中。
「滿堂紅」曾是全台知名麻辣鍋品牌，巔峰時曾在台北、桃園、台中等地開設多家分店，也曾在2018進駐信義區「貴婦百貨」。不過近年營運不如以往，部分分店陸續歇業，目前僅剩台北松山區一間加盟店仍在營運。
據了解，蔡閔如疑因資金周轉困難，從今年4月至8月間與詐團合作，利用旗下9間公司開立假發票、製造虛偽交易，以掩飾詐團的不法資金來源。這些資金多來自假冒檢警的詐騙手法，被害人將款項匯入詐團帳戶後，資金再輾轉流入蔡女掌控的公司帳戶，成為第三至第四層的資金斷點。
蔡閔如涉嫌透過公司帳戶開設假發票幫詐團完成洗錢流程，總金額逾億元。她從中抽取約一成手續費，短短數月間就不法獲利上千萬元。刑事局於11日動員超過百名警力，搜索32處地點、拘提20名相關人員，並查扣大量帳冊及電子資料。
北院今凌晨開庭後，認為蔡女涉犯《洗錢防制法》及《詐欺罪》嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，裁准羈押禁見。
同案被約談的「滿堂紅國際餐飲」、「安寶國際投資公司」登記負責人鍾勝全及「富比高數碼公司」負責人雷智翔，各以50萬元交保。「金華苑國際公司」負責人黎治宏及林思吟則各以10萬元交保。
至於「滿堂紅」會計張姓與黃姓女子，則遭限制出境、出海。其餘涉案人頭公司負責人則以10萬元交保候傳。
◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。
