助警車汰舊換新 啟德董事長捐巡邏車予竹東警分局

啟德機械起重董事長胡漢龑（左一）捐贈巡邏車一輛予竹東警分局，協助警車汰舊換新，強化警方打擊犯罪與維護治安的整體能量。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣警察局所屬部分巡邏車輛已接近或超過使用年限，為維持第一線執勤品質與員警安全，啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑五日再次捐贈新竹縣一輛警用巡邏車予竹東警分局，由新竹縣副縣長陳見賢及警察局副局長邱幼媚、竹東警分局長黃文智代表受贈，縣警局並回贈感謝狀。

胡漢龑表示，竹縣偏遠山區，警員相當辛苦，尤其山區道路關係，對於警車的公里數、折舊率提高許多，除捐警車，九年前也曾捐贈尖石、五峰鄉中型巴士，協助服務長輩，方便前往就醫或活動中心。上禮拜也捐贈花蓮縣光復鄉一台警車，預計下禮拜也會捐贈一台消防偵查車，希望拋磚引玉，所有企業一起讓所有分駐所警車汰舊換新。

陳見賢表示，新竹縣幅員遼闊，對於警車消耗率非常地大，胡董事長熱心公益，多次捐贈巡邏車，給予警察局各方面的支持，感謝胡董事長再次展現愛心、拋磚引玉。

邱幼媚表示，胡董事長擔任新竹縣警友會竹東辦事處副主任，長期關心警政發展，積極參與警民合作事務，對推動社區治安建設不遺餘力。本次捐贈巡邏車，不僅為警政工作注入重要資源，更充分展現民間力量與公部門攜手合作、共同守護地方治安的良好典範。新巡邏車正式投入勤務後，將進一步強化警方打擊犯罪與維護治安的整體能量，透過警民持續合作，共同打造安全、安居的幸福新竹縣。

竹東警分局表示，警方積極整合各方資源，逐步推動巡邏車汰舊換新作業。此次捐贈的巡邏車性能優良，投入勤務後，將有效提升員警執勤時的安全性與機動應變能力，強化巡邏效能與即時處置量能，對於提升治安維護品質及守護民眾生命財產安全，具有實質且正面的助益。