助豬農穩定轉型 新北加碼轉型飼料及設備補助

廚餘蒸煮監控設備聯合審查情形。（圖：新北市農業局提供）

為了減輕豬農的經濟負擔，新北市農業局配合中央政策，提供額外的轉型飼料補助及餵飼設備補助。若廚餘養豬場在一月三十一日前向新北市農業局提出立即轉型申請，將能獲得加倍的轉型飼料補助。

新北市目前有67個持有廚餘再利用許可的養豬場，為了加速產業轉型，農業部推動針對這些場地的轉型飼料補助措施，提供轉型飼料及餵飼設備的補助。對於在1月31日前提出立即轉型申請的場地，除了可獲得中央最高每頭3600元的補助外，還將額外提供最高每頭3600元的地方補助，實際補助金額加倍。

針對已設置廚餘蒸煮監控設備的養豬場，若能在115年二月一日至十二月三十一日之前完成轉型，中央將提供最高每頭一千八百元的補助，而新北市則加碼最高九百元的補助。此外，無論轉型時程如何，凡因轉用飼料而需進行餵飼設備改建的養豬場，均可依規定申請設備補助，中央根據飼養頭數提供最高三十萬元至三百萬元的補助，新北市則另加碼最高十五萬元至一百五十萬元的補助。

自國內首次出現非洲豬瘟案例以來，農業局已全面啟動稽查工作，一一四年內完成八百七十七場次的稽查，期間查獲4場養豬場違規使用廚餘，並依法裁罰。同時，農業局也配合中央完成五十二場養豬場的廚餘蒸煮即時監測系統的聯合審查，協助尚未轉用飼料的養豬場在符合廚餘蒸煮條件的情況下繼續使用廚餘。

農業局提到，農業部已提高《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》的違規裁罰標準，初次違規使用廚餘者將被分別裁處二十萬元，合計四十萬元，並可根據違規情節加重處罰。農業局將持續加強對養豬場的稽查，確保防疫管理的落實，凡經查獲違規使用廚餘者，中央及地方的轉型補助一律不予申請。