助豬農穩定轉型 新北加碼轉用飼料及設備補助

《圖說》黑豬轉用飼料餵養情形。〈農業局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】中央為防範非洲豬瘟，宣布自116年起全面禁止廚餘養豬，養豬場完成廚餘蒸煮監測系統及廚餘載運車輛GPS裝設，經同意與聯合審查合格者始得於今5年1月1日至12月31日轉型緩衝期間使用廚餘養豬。為減輕豬農經濟負擔，新北市農業局配合中央加碼轉型飼料補助及餵飼設備補助，轄內廚餘養豬場於1月31日前向新北市農業局提出立即轉型申請者，可獲轉型飼料補助加倍。

農業局長諶錫輝表示，農業部已提高《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》違規裁罰標準，違規使用廚餘者初次即分別裁處20萬元，合計40萬元，並得視違規情節加重處罰，農業局將持續針對養豬場加強稽查，落實防疫管理，凡經查獲違規使用廚餘者，中央及地方轉型補助一律不得申請。

《圖說》農業局持續針對養豬場加強稽查，落實防疫管理。〈農業局提供〉

他指出，新北市原有67場領有廚餘再利用許可之養豬場，為加速產業轉型，農業部推動廚餘養豬場輔導轉型飼料補助措施，提供轉型飼料補助及餵飼設備補助。新北市農業局配合中央政策加碼補助，於1月31日前提出立即轉型申請者，除可獲中央補助最高每頭3,600元外，新北市另加碼補助最高每頭3,600元，補助金額加倍。

另外，針對已設置廚餘蒸煮監控設備之養豬場，於115年2月1日至12月31日前完成轉型者，中央補助最高每頭1,800元，新北市加碼補助最高每頭900元。此外，不論轉型時程，凡因轉用飼料所需進行餵飼設備改建之養豬場，均可依規定申請設備補助，中央依飼養頭數補助上限30萬元至300萬元，新北市另加碼補助上限15萬元至150萬元。

《圖說》廚餘蒸煮監控設備聯合審查情形。〈農業局提供〉

諶錫輝進一步說明，自114年10月22日國內發生非洲豬瘟案例，農業局全面啟動稽查作業，114年已完成877場次稽查，期間共查獲4場養豬場違規使用廚餘，均已依法裁罰，同時也配合中央完成52場養豬場廚餘蒸煮即時監測系統之聯合審查，協助暫無轉用飼料之養豬場，在落實廚餘蒸煮的條件下使用廚餘養豬。