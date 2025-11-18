助身障生上體育 陳以信倡購運動輔具

前立委陳以信提出購買運動輔具政策，希望讓身障生也能和同學一起上體育課。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信十八日提出教育政見，當選市長後，將「購置一百台運動輔具，協助身障學生參與體育課」政策主張，希望讓身障學生也能與同學一起上體育課。

這項政見源自陳以信前國會助理黃筱智親身經驗。她兩歲起，罹患腦麻，一路完成研究所學業，她童年最大遺憾即是從未能與同學一起上體育課，最大願望即是能感受追風感覺。

他與黃筱智在立法院倡議修法，成功將運動輔具納入《特殊教育法》中的校園支持項目，讓學校得以依法申請購置輔具，使身障學生能在體育課中獲得必要協助。

他允諾，若當選台南市長，將推動購置「一百台運動輔具」，只要有需求及免費申請借用，無須額外編列經費，也不會面臨行政程序障礙。