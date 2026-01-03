助身障者旅行！ 屏東旅遊復康巴士年逾2000人次使用

〔記者羅欣貞／屏東報導〕對許多身心障礙者而言，出門旅行從來不是說走就走那麼容易，屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，幫身障朋友克服出遊難題，提供從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，身障者還可以依自身狀況規畫行程，深受歡迎，最近3年累計服務身障者及陪同者6500人次，平均一年超過2000人次使用，成為全台唯一提供身障旅遊服務的縣市。

屏東縣政府社會處指出，屏東縣政府重視身障朋友行的權益，自2018年起推動「旅遊復康巴士」，協助身障者與親友從事旅遊活動，降低交通與照顧負擔，而且服務駕駛會依身障旅客需求規畫路線，從家門口接送，協助旅客上下車、固定安全帶，出發前也會確認行程安排與旅遊需求。

承接旅遊復康巴士營運的莘翊居家護理所長吳昀瑾指出，2023年至2025年累計服務身障者及陪同者近達6500人次，幾乎2天就有1團出遊，使用率非常高。除縣內預約，也有其他外縣市的身障旅客，過去只能從電視上看到的地方，他們也能親自走一趟。

擔任旅遊復康巴士司機多年的葉佳璋分享，對他而言，開車只是基本功，更重要的是在旅途中隨時回應旅客需求。「有人想多拍照、有人偏好靜態行程，也有人臨時需要找無障礙廁所或用餐地點，我們都會一起想辦法調整」。

身障旅客賴孟華也深有所感，過去交通目的幾乎只剩復健與返家，直到能與朋友搭乘旅遊復康巴士出遊，才發現生活有了更多可能；另1位身障旅客王淑娟則表示，旅遊復康巴士讓出遊過程更為便利，不需為停車與接送問題煩惱，也減輕家人的負擔，讓朋友之間的相約變得更加輕鬆。

社會處說，旅遊復康巴士採預約制，身心障礙者可於出發前3個月至3天前提出申請，行程起點須為屏東縣境內，目的地不限縣市，採里程與時間計價，每名身心障礙者每公里加收5元，車輛出勤每小時酌收50元出車費，陪同搭乘者每人加收100元。多名身障者共乘可享5折優惠。

