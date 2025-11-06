助身障者自立 林宥菁獲表揚

新北表揚傑出身障人士及家屬，圖為獲得模範家屬表揚的吳欣潔（右），她以滿滿的愛照顧多重障礙的孩子。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府社會局運用公益彩券盈餘分配基金舉辦「傑出身心障礙相關人士暨服務評鑑績優單位」，六日在市府表揚，表揚傑出身心障礙人士、模範身心障礙者家屬、績優身心障礙福利服務專業人員、身心障礙福利服務有功人員等共卅二名，及廿三家評鑑績優的社區式支持照顧服務單位。

獲得新北市今年度傑出身心障礙者表揚的視障者徐承邦，自幼便被診斷出視覺障礙，父親因交友不慎入監，家庭重擔落在母親肩上，獨自撫養三名子女。

徐承邦分享自己在求學過程中，對音樂產生濃厚興趣，加入校內管樂隊並組成屬於自己的「小精靈樂團」，畢業後依然不放棄音樂夢想，白天吹奏口琴，晚上則以按摩維生，堅持靠自己的雙手走出一條獨立的生命之路，如今他有自己的音樂專輯，參加國內多場音樂比賽皆獲得佳績，也受邀至全台各級學校進行生命教育演講。他感謝獲獎，認為是一個新的起點。

獲得身障模範家屬的吳欣潔，照顧罹有重度多重障礙的六歲兒子辰辰，她始終以滿滿的愛與行動力，嬰兒時期開始便積極配合醫院治療師的專業建議，在家中進行各項早期療育，並利用瑜珈球訓練辰辰的核心肌群，從生活中找方法、在日常裡做復健，讓孩子即便面臨重度障礙，也能在穩定與安全的環境下成長、進步。

新生活社會福利發展促進會日照中心與小作所，同時榮獲身障服務績優單位；其中新生活家資中心主任林宥菁還榮獲服務專業人員，她深知身障者在生活自理、就業與社區參與上面臨諸多瓶頸，親自走訪社區，串聯學校與在地團體，為身障者搭橋點燈，協助身障家庭走出困境，也讓身障者得以參與社會、實現自立。