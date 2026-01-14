助農又教學 李倩萍推高麗菜親子食農教育課程

（記者陳志仁／新北報導）近期高麗菜盛產、價格下跌，為協助辛苦菜農，具教育專業背景的新北市議員李倩萍自費採購500箱高麗菜，並結合食農教育，將「助農」轉化為親子共學課程，讓孩子從生活出發，認識農作物的成長過程。

圖／新北市議員李倩萍特別設計《高麗菜的種子從哪裡來？》學習單，透過公私立幼兒園發送。（新北市議員李倩萍提供）

李倩萍特別設計《高麗菜的種子從哪裡來？》學習單，透過公私立幼兒園發送，鼓勵孩子帶高麗菜回家，與家長一起完成學習單；李倩萍指出，試填的過程發現，約九成孩子與家長並不清楚高麗菜的種子來源，凸顯現代家庭與農業、土地之間的距離日益拉遠。

廣告 廣告

圖／新北市議員李倩萍指出，約有九成的孩子與家長，並不清楚高麗菜的種子究竟從哪裡來。（李倩萍臉書）

李倩萍表示，「教育不該只發生在教室裡，餐桌上的一道菜，其實就是最好的教材，透過親子完成學習單，不只是學知識，更是一起討論、一起學習的過程」；學習單以簡單方式引導孩子認識高麗菜開花、結果與種子來源，也鼓勵家長陪伴查資料、討論答案，落實「親子共學」與「食農教育向下扎根」。

李倩萍強調，支持農民不只是短期採購，更希望透過教育讓下一代了解農業價值，珍惜食物來之不易，讓「助農」與「教育」形成正向循環；未來將持續結合教育專業與公共政策，推動更多貼近生活的學習行動，讓孩子在生活中學習、在學習中成長。

更多引新聞報導

新北捷運警察隊成立 侯友宜支持違反慣性定律就盤查

已錯過八年！劉和然重嗆蘇巧慧 操弄財劃法人均最低甩鍋

