助迷途長者返家 海山警流利客語神救援

《圖說》海山警助疑身體不適無力坐於路邊老翁返家。〈海山分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市海山警分局日前接連協助長者平安返家，展現警方細心關懷與為民服務精神，深獲民眾高度肯定。分局長林國民呼籲家屬可讓長輩隨身攜帶聯絡資訊，或申請防走失愛心手鍊，共同守護長者外出安全。

海山分局指出，海山所警員林容世於民生路執行違規取締勤務，一名年近八旬的劉姓老婦主動上前求助，表示自己迷路且忘記住家地址，林員聽其口音為客家人，遂以客語安撫，並耐心查證身分。經聯繫家屬，其女婿請求警方協助叫計程車載送婦人返回住處，老婦也十分感謝警方的暖心協助。

《圖說》海山警協助叫計程車載送婦人返回住處。〈海山分局提供〉

此外，新海所警員蔡博全、陳彥廷於執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，表示板橋區互助街有一名老翁疑體力不支，坐於路邊無法行走。到場了解後，係為黃姓老翁獨自外出散步，卻因身體不適無力返家；警方隨即以巡邏車將其安全載回新海路住處，交由其妻照顧。