助追夢 陳亭妃推青年局政見

陳亭妃立委十二日推出青年政見影片。（陳亭妃提供）

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選參選人陳亭妃立委，十二日發布最新的青年形象影片，開場亮點就是，在台南的咖啡廳裡，與一群年輕人的互動、合照。藉著自然輕鬆的畫面，亭妃想要表達的是青年的聲音，必須思考台南十八至三十五歲、三十八萬三千六百零八名青年的期待和能量，影片捕捉到的，不只是輕鬆與親近，而是全體青年的簡單縮影，因此推出成立「青年局」為主要的青年政策。

影片中，陳亭妃剛坐下準備與團隊討論行程，一群青年就認出她，開心上前打招呼、聊天、合照，鏡頭拉近，她看著這群年輕人的眼神，有溫柔、有堅定，也藏著對城市未來的深深期盼，形成影片的核心訊息：讓年輕人留在台南，一起讓台南越來越好。

陳亭妃表示，年輕人很期待幫忙解決真正困擾生活的問題；她最常聽見的就是：「妃妃姐，我們可以找妳幫忙嗎？」這句話讓她確定台南青年政策必須大整合。

由於目前青年需求分散在各局處，創業找經發局、工作找勞工局、租屋問題找都發局……，青年為夢想努力，行政體系卻造成大家跑大地遊戲。陳亭妃強調，台北、新北、桃園、高雄都已成立「青年局」，所以主張設立專責青年局，促使服務更有效率。

她說，成立青年局不只是掛個牌子，而是要建構單一窗口，整合就業、創業、居住、專業進修、公共參與等資源。青年要追夢，政府就不能讓他們迷路。