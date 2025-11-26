助退除役官兵就業 新北榮企業廠商說明會共創多贏

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市榮民服務處為深化在地就業合作並強化產訓連結，今（26）日在中和晶宴會館舉辦「114年企業廠商代表說明會」，廣邀來自新北市的30多家企業及同業（協）會代表參與。此次活動以政策推介與用人需求交流為主，協助企業掌握政策脈動，提升進用意願，共同為退除役官兵創造更多元的就業可能。

榮服處林振生處長表示，退除役官兵普遍具備穩定、抗壓性高、勇於任事等特質，是職場上不可多得的優質人力。透過職前訓練或在職技能強化，更能與企業用人需求無縫銜接。榮服處長年來與在地企業建立良好的合作關係，未來將持續整合民間資源，打造更完善的就業協作平台，助力退除役官兵順利轉銜、穩定就業。

廣告 廣告

他提到，輔導會每年皆辦理「協助退除役官兵就業獎勵」評選計畫，依照企業規模與錄用退除役官兵比例，提供新臺幣十萬至四十萬元不等的獎勵金與獎座，鼓勵企業踴躍參與，提升進用意願，挹注產業新活力。

《圖說》活動中介紹與會貴賓，企業代表與來賓皆熱情回應，現場互動熱絡，展現各界對活動的高度支持。〈新北榮服處提供〉

此外，林振生感謝各界長期支持，他表示將持續攜手企業界、學術單位及職訓機構，拓展優質職缺開發與培訓資源，協助退除役官兵穩定重返職場，也為企業引進高素質人才，共創多贏局面。

今天企業代表與榮服處現場互動熱絡，針對產業趨勢、優質職缺開發等議題踴躍分享建議與看法，展現對共同推動退除役官兵就業的高度共識與支持。榮服處配合輔導會推動的「誠信治理‧向上躍升」宣導專案播放廉政宣導影片，協助企業更加了解政府廉能施政理念，進一步強化誠信合作意識。