助連一鮑魚鍾文智潛逃 同鄉涉藏匿人犯一審判刑

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記者楊佩琪／台北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智因炒作TDR案被判刑30年5月定讞，結果棄保潛逃。檢調追查發現鍾文智的同鄉友人鄭畯中、馮建英及游致暐等3人，涉嫌協助鍾文智逃亡，被依藏匿人犯、偽造文書等罪起訴。台北地方法院9日一審宣判，判決鄭男6月有期徒刑，得易科罰金。游致暐無罪，馮建英因畏罪潛逃，目前仍通緝中。

鍾文智被控炒作TDR案，一審台北地方法院判刑18年，二審高等法院改判17年6月。三審最高法院認鍾文智犯違反證交法操縱證券交易價格等5罪，分別判處3年3月至9年10月不等刑期，另又犯洗錢罪，分別判刑8月、10月定讞，總刑期共計30年5月，待檢察官定應執行期。但鍾文智於2025年3月13日便行蹤不明至今。北檢當天發布通緝，並發函外交部註銷其護照。

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檢、警、調同時組成專案小組展開追緝，不排除鍾文智早有準備，一獲知判決結果，便在妹妹及姪女協助下，先搭乘計程車前往新北市石碇，再轉搭鄭男的車前往新北市平溪區台2丙線某處，與游致暐轎車會合，2車一同前往宜蘭縣頭城鎮，並沿途製造斷點。

之後鍾文智搭漁船逃往中國，鄭畯中才自台2丙線某處開車回到台北市信義國中前停車格，游致暐則將車駛回台北市吳興街一停車格；同年月25日，游致暐以10萬元價格，將其中1部轎車賣給基隆市某汽車商行；兩天後，游致暐以19萬8000元，再將另部轎車賣給新北市某汽車商行，企圖湮滅證據。

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