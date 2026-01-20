助重病員工重獲新生 高雄榮總完成心臟移植手術

高榮祁姓員工(左三)現身記者會感謝讓他重獲新生的醫護團隊。 圖：高雄榮民總醫院/提供

[Newtalk新聞] 心臟移植向來被視為重症醫療領域中最具挑戰性的手術之一，特別是病人在移植前需仰賴葉克膜或左心室輔助器長期維生，更考驗醫療團隊在重症照護、器官移植與跨團隊整合上的專業能力。高雄榮民總醫院近日成功完成一例心臟移植手術，讓一名醫院員工重獲新生，為心臟重症與移植醫療寫下重要里程碑。

該名祁姓員工於民國97年7月曾因急性A型主動脈剝離，在高榮接受主動脈人工血管置換手術，後續逐漸出現心臟衰竭情形。去年7月上班途中不幸發生車禍，送至高榮急診，頭部外傷突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，病況急遽惡化。醫療團隊隨即於急診緊急裝置葉克膜維持生命，並轉入加護病房接受密集治療，等待合適的心臟捐贈。

歷經42天關鍵期，終於順利等到捐贈心臟並在心臟外科、心臟內科、重症醫學科、護理團隊、協調師、勸募社工師及相關醫療人員的通力合作下，手術過程順利，術後恢復良好，於近日平安出院，20日現身記者會當面感謝高榮醫護團隊，也盼早日回到工作崗位。

這次成功案例不僅展現高榮在重症照護、葉克膜支持與心臟移植醫療上的整合實力，也突顯長時間維生支持與精準照護策略在等待移植期間的重要性。透過即時判斷、完善監測與跨專科合作，成功降低併發症風險，為病人爭取到關鍵的生命機會。

此外，高榮也特別向無私奉獻的器官捐贈者及其家屬致上最崇高的敬意，正因為他們在至親離世的悲痛中，選擇以大愛延續生命，才讓另一個家庭得以重燃希望，也讓醫療專業得以發揮最大的價值。

隨著重症照護技術、葉克膜支持經驗及心臟移植醫療日益成熟，未來將有更多重症心臟病患因此受益，高榮也期盼透過此案例讓社會大眾更加認識器官捐贈的重要性，並看見醫療團隊在每一個關鍵時刻，為守護生命所付出的專業與堅持。

