助鍾文智查個資暴力討債 南港派出所副所長聲押

鮑魚大亨鍾文智棄保1億潛逃爆案外案，鍾文智涉嫌勾結南港派出所副所長黃梓翔和督察組長李新民查詢個資，以利委託黑道暴力討債。台北地檢署發動搜索並約談相關人，今（6）日訊問後認為黃梓翔涉嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

檢調調查發現，2018年鍾文智請朋友幫忙買股票，沒想到對方捲款數千萬元後逃跑，大為惱火發出「江湖追殺令」卻未果，當時透過了助理葉仲清，找上時任南港派出所員警黃梓翔和李新民，要求非法查個資，好讓他委託黑道暴力討債。

甚至還傳出，李新民和黃梓翔常和鍾文智到中山區酒店玩樂，鍾文智還會依照喜好安排小姐坐檯，警察涉嫌收賄可能面臨重刑。

北檢檢肅黑金專組指揮調查局搜索南港派出所，傳喚黃梓翔和李新民，並提訊在押的葉仲清。經過漏夜複訊，檢察官認為黃梓翔涉犯個資法，向法院聲請羈押禁見，李新民則請回。

