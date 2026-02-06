助鍾文智查個資討債 南港派出所副所長疑受招待聲押

台北市 / 綜合報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證獲利4億7千萬元，卻在發監前潛逃出境，當時台北地檢署查出，信義分局三張犂派出所李姓副所長疑收賄710萬，幫鍾文智免向派出所報到，李副所長因此被羈押。

現在檢方又查出，鍾文智曾遭黑吃黑，所以他還透過2名警官去查個資找了南港分局李姓督察組長跟南港派出所黃姓副所長查個資討債，並招待兩位警官喝花酒，因此檢調搜索約談2人到案，經漏夜偵訊後，認為南港派出所黃姓副所長犯罪嫌疑重大，且有共犯尚未到案，予以聲押禁見。

