自由時報

助長者自主學習緩老化 美國學者肯定新北市長者照護新模式

翁聿煌
美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士(左)，及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)
美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士(左)，及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動高齡友善城市不斷邁步，美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士，及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」，了解市府導入的「認知悠能」照護模式。

新北市社會局表示，銀色知悠生－蒙特梭利中心自2019年12月起委託社團法人台灣認知功能促進協會經營，結合加拿大蒙特梭利理念，協助長輩延緩老化或失智，打造能自主學習、重拾生活意義的友善空間。

廣告

社會局指出，Rick博士專精於生命歷程與人類發展領域，此次參訪除與譚孟春同行外，還包括社會局專門委員林秀穗、認知功能促進協會理事長甄瑞興、秘書長黃慕仁及輔仁大學老師陳若琳、楊康臨等人，一同交流討論新北在長輩照護上的創新實踐。

甄瑞興身為神經科失智症專科醫師，他表示，許多人聽到「蒙特梭利」會直覺聯想到兒童教育，但其實這套理念也能應用於延緩老化與失智照護，他引進加拿大的蒙特梭利「認知悠能法」，強調以患者的能力、興趣與需求為核心，協助長者維持熟悉的生活節奏與自我價值，他指出，人生的意義在於有意義的人生，不要在乎長輩失去的，而是珍惜他還擁有的能力，並繼續訓練與發揮。

參訪過程中，社會局與協會團隊向來賓介紹「認知悠能」的核心精神與推動成果，並帶領參觀中心環境與體驗課程，當日長輩正專注於書法活動，Rick也親自提筆體驗，首次書寫中文便笑說書法字真是優美，他盛讚這樣的課程設計與空間規劃能啟發長者的專注力與自信心。

美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)
美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)
美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)
美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導
硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌
31歲「護理系女神」謝侑芯驚傳國外驟逝 好友雪碧悲痛證實
趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……
台美關稅談判 鄭麗君曝現階段重點、最新進度

其他人也在看

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史

道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...

聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫

簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫

王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家　徵信社：希望雙方能獲得善解

粿粿爆被拍到早住進王子家　徵信社：希望雙方能獲得善解

前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。

中天新聞網 ・ 6 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫

年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫

網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口

王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐

曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」

李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」

演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 41 分鐘前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖

遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖

粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析

台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析

台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。

Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現

59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現

歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

獨家／粿粿爆早住進王子家！　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。

鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召　藍委心驚：不知要走回哪條中國路

鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召　藍委心驚：不知要走回哪條中國路

國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。

鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她

粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她

粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她

造咖 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝　醫師示警這三類食物少碰：易誘發

坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝　醫師示警這三類食物少碰：易誘發

歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。

太報 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。

民視 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖　猛虧粿粿「都在做人」

范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖　猛虧粿粿「都在做人」

范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」　網：全都出事

昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」　網：全都出事

范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」

李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」

視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。

中時新聞網 ・ 3 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友

晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前