助長者自主學習緩老化 美國學者肯定新北市長者照護新模式

美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士(左)，及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動高齡友善城市不斷邁步，美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士，及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」，了解市府導入的「認知悠能」照護模式。

新北市社會局表示，銀色知悠生－蒙特梭利中心自2019年12月起委託社團法人台灣認知功能促進協會經營，結合加拿大蒙特梭利理念，協助長輩延緩老化或失智，打造能自主學習、重拾生活意義的友善空間。

社會局指出，Rick博士專精於生命歷程與人類發展領域，此次參訪除與譚孟春同行外，還包括社會局專門委員林秀穗、認知功能促進協會理事長甄瑞興、秘書長黃慕仁及輔仁大學老師陳若琳、楊康臨等人，一同交流討論新北在長輩照護上的創新實踐。

甄瑞興身為神經科失智症專科醫師，他表示，許多人聽到「蒙特梭利」會直覺聯想到兒童教育，但其實這套理念也能應用於延緩老化與失智照護，他引進加拿大的蒙特梭利「認知悠能法」，強調以患者的能力、興趣與需求為核心，協助長者維持熟悉的生活節奏與自我價值，他指出，人生的意義在於有意義的人生，不要在乎長輩失去的，而是珍惜他還擁有的能力，並繼續訓練與發揮。

參訪過程中，社會局與協會團隊向來賓介紹「認知悠能」的核心精神與推動成果，並帶領參觀中心環境與體驗課程，當日長輩正專注於書法活動，Rick也親自提筆體驗，首次書寫中文便笑說書法字真是優美，他盛讚這樣的課程設計與空間規劃能啟發長者的專注力與自信心。

