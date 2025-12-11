助青年海外圓夢 賴清德：明年寬列300個名額給弱勢族群

「青年百億海外圓夢基金計畫」首年助1463位青年實現夢想，賴清德總統今天表示，教育部分析築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉間有些許不平衡，明年將特別寬列30個計畫及300個名額，提供給弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子。期盼未來多傾聽年輕人意見不斷滾動檢討，讓計畫能更貼近年輕人需要。

「青年百億海外圓夢基金計畫成果展」12月11日至14日於華山文化創意產業園區展出，教育部青年發展署今天上午舉行「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，包括教育部長鄭英耀、環境部長彭啓明、國防部副部長徐斯儉、外交部次長吳志中等人都到場。

賴清德抵達後，首先觀賞青年百億成果影片、聽取圓夢青年代表分享，並與現場貴賓一同進行旗艦計畫傳承儀式。隨後致詞肯定每位發表成果的青年都面帶笑容、充滿自信地訴說築夢過程的點點滴滴，「非常欽佩大家的勇氣和認真學習的態度，也為大家豐碩的成果感到驕傲」。

談及計畫的緣起，他提到，幾年前在電視上看到不老騎士完成年輕時的夢想，回想自己年輕時也有想做但沒去實踐的事，相信許多人都有同樣的情況。因此，決定將協助青年圓夢列為重要的青年政見之一。

他感謝國人的支持及教育部團隊的妥善規劃，經歷一次次的檢討，終於成功讓圓夢計畫上路，將舞台搭建好，讓每位有想法的年輕人都有機會築夢。因此，今天能見證這場成果發表，也是實現自己協助青年成功追夢的夢想，大家都是「築夢仔」。

賴清德指出，這次難得的成果發表會，希望讓更多年輕人來觀摩其他人如何將想法落實為追夢計畫、如何善用政府的舞台築夢踏實，到海外去開拓視野、實現夢想，也邀請家長來參觀並鼓勵孩子築夢。

此外，學校的老師與孩子相處時間最長、最了解孩子的想法、長處、興趣及可能的發展方向，他也期盼老師們來參觀成果展，將觀察到的心得提供給學校，讓孩子能順利踏上築夢之旅。

賴清德提到，教育部分析今年參加的1463位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列30個計畫及300個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子。也感謝所有參與計畫的部會以及海外、國際NGO和學術單位的協助，沒有大家的幫忙是無法達成的。

他也希望以第一年成果發表會作為基礎，未來多傾聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能更好、更貼近年輕人需要，讓大家發揮所長與興趣。

鄭英耀則指出，未來將為原住民、偏鄉及經濟弱勢等特殊境遇青年保留超過300個名額，優先保障弱勢青年的參與權益，特別於115年度新增「圓夢助力方案」，旨在協助家庭有特殊境遇的學生能無後顧之憂地參與海外圓夢，幫助有需求的青年啟程。

