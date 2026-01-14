助高齡續留職場 勞部提延後退休勞雇協商指引

勞動部十四日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，盼協助勞資雙方順利協商。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

面對少子化國安危機與勞動力不足隱憂，勞工年滿六十五歲可與雇主協商延後退休。勞動部十四日發布協商延後退休參考指引，彙集協商過程應注意事項，並提供協商紀錄表，鼓勵勞雇雙方協商續留職場。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，台灣步入超高齡社會，不少高齡者在人生下半場希望續留職場，勞動部正式發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，盼協助勞資雙方順利協商。

黃維琛指出，參考指引彙集協商延後退休年齡過程應注意面向，包括何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意事項，以及雇主僱用高齡勞工可運用的資源等，也提供協商延後退休年齡的協商紀錄表。

黃維琛舉例，高齡勞工續留職場會有三種樣態，包含繼續僱用、協商延後退休年齡以及退休後再僱用，因此當勞工滿六十五歲時，雙方可以依照指引進行相關協商準備，包含如何延後退休、延後退休到幾歲，或是否退休後再回聘。

黃維琛指出，當確定續留職場方式後，雙方可進一步針對工作內容、工作時間等繼續進行協商，也建議事業單位若有工會組織，可請工會陪同；而指引也提供協商紀錄表，雙方可做成書面約定留存紀錄。

黃維琛說明，現行勞動基準法規定，勞工沒有滿六十五歲，雇主不得強制退休，目的是為了保障勞工持續受僱到年滿六十五歲，但社會漸漸形成一個六十五歲就要退休的工作規則；其實若勞雇雙方有意願，勞工還是可以持續受僱工作，雙方可以依勞基法協商約定延後退休年齡。

根據勞保資料統計，現行六十五歲以上，仍在投保者有一萬多名。勞動部希望透過協商指引，凸顯在勞基法上仍有協商延後退休的空間，鼓勵更多勞工可以續留職場。