助鮑魚大亨逃！兒北檢失控怒毆記者 副所長背景曝光

「鮑魚大亨」鍾文智在炒作存託憑證（TDR）案定讞前夕棄保潛逃，信義分局偵查過程發現有警方疑涉暗中協助，並在昨（18）日約談多位官警到案。調查局指出，鍾文智疑似買通福德派出所副所長古志銘，協助偽造不實簽名紀錄，並移送臺灣臺北地方檢察署檢察官複訊，後續古志銘的兒子也趕赴現場，甚至因情緒一度失控，他竟出手攻擊在場記者。

員警vs.福德派出所副所長兒子：「好，謝謝，這是他們的工作，（走開，你幹嘛？）不好意思。」

古志銘的兒子也趕赴現場，甚至因情緒一度失控，他竟出手攻擊在場記者。（圖／東森新聞）

回顧整起案件，有「鮑魚達人」之稱的鍾文智，涉嫌炒作TDR獲利4億多元後棄保潛逃。調查局查出，鍾文智疑似買通福德派出所副所長，協助偽造不實簽名紀錄。台北市調查處進一步發現，副所長李俊良與鍾文智之間，有新台幣700萬元的可疑資金往來，疑似為收賄款項。而在凌晨時分，多名案件相關涉嫌人接受偵訊後，裁定結果出爐。

李俊良的妻子黃鈺婷，以新台幣50萬元交保，限制出境並接受電子監控；福德派出所副所長古志銘與梁思強，則各以30萬元交保，同樣限制出境。至於鍾文智的葉仲清，以及涉嫌收賄的李俊良，均遭聲押。而這起北市官警涉及的重大弊案，約談人數創下新高紀錄。信義分局強調，將秉持主動查察原則，做到「毋枉毋縱」。

不過，根據《聯合報》報導，古志銘的背景大有來頭，其姊夫任職於台北市某分局，且屬高階警官。由於警界盛傳明年一月將進行大規模人事調整，在此敏感時機點，古志銘因涉嫌協助鍾文智偽造文書，日前遭檢調單位搜索，使警界內部議論不斷。至於他在交保後，是否仍將面臨相關行政懲處，也成為外界持續關注的焦點。

古志銘的兒子一度與記者產生攻擊。（圖／東森新聞）

