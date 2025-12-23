助1219事件受害者度難關！北市公益專戶即日起開放捐款

台北車站、北捷中山站商圈19日的隨機殺人案件震驚全台，事後許多民眾到案發現場獻花致意，對死傷者的協助也陸續展開。台北市社會局宣布，23日起透過「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓救助金專戶的善款轉化為即時扶助。

北捷台北車站、中山南西商圈19日發生的隨機殺人案釀4死震驚全台。圖為日前民眾在中山商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

這樁悲劇發生於19日傍晚5時24分許，27歲歹徒張文陸續在台北車站、捷運中山站商圈發動攻擊，事件導致張嫌在內共4人死亡，另有多人受傷，雖然張嫌已身亡，但倖存者與死難者家屬的痛苦還在持續。

台北市社會局長姚淑文表示，1219事件發生後，民眾的關心與支持持續湧入，顯示社會溫暖與凝聚力，盼能以實際行動協助傷亡者及其家屬，考量近期捐款需求增加，社會局整合平台機制，讓更多自發、善心民眾能透過便利管道共同參與公益，並由市府協助，讓每一分愛心發揮最大效益。

台北市社會局透過市府平台啟動「1219事件扶助專案」救助金專戶，讓民眾的善款能直接幫助事件死傷者。（圖／台北市社會局提供）

為使善款能有效、透明地協助受傷者醫療復健、生活照顧及死亡者家屬的急難扶助，社會局將專責管理並審慎運用捐款，確保資源即時到位，減輕當事人與家屬的身心與經濟壓力。社會局也將持續提供關懷服務，幫助受影響者盡快度過難關，支持傷亡者及其家屬早日走出陰霾。

「1219事件扶助專案」相關資訊如下：

帳戶名稱：台北市社會救助金專戶

銀行及分行代號：台北富邦銀行市府分行（0124117）

帳號：411131181515

