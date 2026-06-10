助200元車資！中壢男性侵無助女 再逼「偷阿嬤百萬」遭判刑
桃園一名男子阿志（化名），於民國113年9月19日行經中壢火車站前時，盯上一名因悠遊卡餘額不足、正焦慮徘徊的女子小美（化名），阿志假意伸出援手，謊稱願意資助200元車資，卻將小美誘騙至附近旅館，隨後憑藉體型優勢強行侵犯得逞。惡劣的是，阿志事後不僅毫無悔意，更設下虛構的「夾娃娃機店投資」陷阱，連續傳訊慫恿小美回家竊取長輩百萬現金，所幸小美及時驚覺受騙並報警。桃園地院日前審結，依強制性交罪、詐欺取財未遂罪，判處阿志有期徒刑4年6月與2月。
利用無助困境伸狼爪
判決書指出，事發當天上午11時許，被害人小美在中壢火車站前的計程車排班區徘徊，當時她因為悠遊卡內金額不足以支付車資，加上在現場遲遲找不到愛心計程車而感到萬分焦慮。在一旁觀察的阿志見有機可乘，便主動上前搭訕，聲稱「陪同到旅館休息，就可以得到200元車資」，小美不疑有他跟隨前往，未料一進入旅館房間，阿志便暴露出狼性，利用彼此的身高體型差距，違反小美之意願，強行脫去其衣物並將其推倒在床上，不顧小美抗拒，強制性交得逞。
強索百萬稱利滾利
更惡劣的是，阿志在犯行結束後，聽聞小美提及家中長輩擁有土地等財產，竟當場要求雙方加為LINE好友，並於隔日開始展開連環詐騙。阿志虛構自己有承租娃娃機台，佯稱可以帶小美投資開夾娃娃機店、保證獲利，並在通訊軟體上瘋狂傳訊施壓「妳等一下回家先把錢藏好，再把妳阿嬤的全都拿出來可以嗎？」、「看看是否可以拿出幾百萬？用行李箱或是大包包裝錢在裡面！這樣賺錢會比較快又多！」試圖洗腦小美竊取家人巨額財產。
DNA鐵證狠打臉
小美隨後驚覺對方言行舉止怪異，決定向警方報案求助，並於同年9月與警方配合，在桃園市一處超商前相約面交，警方當場持拘票將轉身逃逸的阿志拘捕到案。
桃園地院審理時，阿志全盤否認犯行，辯稱雙方並未發生關係，是小美主動脫衣，且加LINE是為了借錢與處理貸款。然而，法官根據刑事警察局的鑑定書，在小美身上明確採集並驗出阿志的DNA鐵證，加上雙方的手機中有出現「搬阿嬤幾百萬」的真實對話紀錄，狠狠打臉被告的狡辯。
否認犯行兩罪併罰
法官審酌，被告阿志為滿足一己私慾，竟利用被害人困境施以強制性交犯行，且犯後又圖不法所得，意圖誘騙被害人竊取家人巨資，惡性重大。考量其從頭到尾全盤否認犯行、毫無悔意，最終依強制性交罪，判處有期徒刑4年6月，另依詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，扣案作案手機宣告沒收，全案仍可上訴。
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