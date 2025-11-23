助465萬長輩健康老化 石崇良推中草藥

衛福部長石崇良指出，台灣地區即將進入超高齡社會，中醫及中草藥的養生觀念與文化，可協助長輩們健康老化。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

衛福部長石崇良23日指出，台灣地區將進入超高齡社會，中醫及中草藥的養生觀念與文化，可協助長輩們健康老化，希望中醫藥發展成為台灣未來的亮點之一。中醫師全聯會理事長蘇守毅表示，中醫與中草藥兩者不可分割，將努力促進中醫與中藥發展。

衛福部舉辦之中藥本草文化節陸續在台中、嘉義、台北、花蓮、高雄、台東及桃園等縣市登場，文化節展現中藥產業在傳統技藝與現代創新的多元面貌，透過寓教於樂的方式推廣中醫藥知識文化。此外，現場安排專業中醫師提供體質諮詢與義診服務，並由營養師進行健康飲食建議，協助民眾了解自身健康狀況，建立正確的自我照護觀念。

廣告 廣告

石崇良致詞指出，目前台灣地區65歲以上人口已占總人口的19.9%，馬上就要邁過超高齡社會門檻，465萬長輩應如何照顧得更好，讓長輩能健康老化，中醫及中草藥的養生觀念與文化，正可協助照顧長輩的生活與健康。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰表示，中醫、中藥與農業是不可分割的，目前大部分的中草藥都是進口的，希望輔導農民替種植以提升自給率，我們在新冠疫情肆虐中成功研發出清冠一號，引起國內外的觀注，希望中醫草藥未來能成為台灣地區的亮點，輸出到全世界，民眾也不必再去日本買漢藥，台灣就是產製中藥最好的地方。

蘇守毅表示，中醫與中草藥互為左膀右臂，缺一不可，中草藥應更重視藥品的來源與溯源，成為民眾安心使用的中藥藥品或進補食材，中醫及中草藥經五千年的發展，已根植於我們的文化之中，將努力促進中醫與中藥的再發展。

衛福部指出，從藥櫃中的一帖方到廚房裡的一味香，中藥本草早已融入民眾的日常，為全面推廣中醫藥知識文化，衛福部委託中藥商業同業公會全國聯合會擴大辦理中藥本草文化節活動，推出一系列深入在地文化與貼近民眾生活的中醫藥知識文化之旅，提升民眾對中藥的認識。