助582中小學改善無障礙設施 教育部補助5.3億元

（中央社記者陳至中台北25日電）教育部於114年度補助新台幣5.3億元，協助582所中小學改善無障礙設施，許多是校舍間存在高低差，透過設置坡道，讓身障學生上下課不須繞道或找他人幫忙。

教育部今天發布新聞稿指出，近年與縣市政府合作編經費，通盤檢視老舊、難以因應身心障礙學生與行動不便者需求的學校設施，並進行升級改造。

台中市九德國小教學區與操場之間存在高低差，且原有通路鋪面老舊、排水不良，使用輪椅或拐杖的學生，每次移動都格外辛苦，甚至需繞道遠行或仰賴他人協助。

廣告 廣告

經評估，校方全面整修問題路段，順利銜接通行路徑，大幅提升使用者的自主性，也讓全體師生在日常移動過程中更安全。

台南市佳里國小行政大樓有3座樓梯自民國93年使用至今，木製扶手老舊，不符合無障礙設施規定，校方更新為不鏽鋼扶手，並加裝止滑設置，讓師生使用更安全。

佳里國小的綜合球場為挑高設計，新建無障礙坡道後，身障學生都可直通操場上課，減少麻煩別人。

教育部表示，透過設施與觀念的雙重提升，打造平等、包容、多元的優質學習環境，使每一名學生都能安心學習、自信成長，攜手邁向更具希望的未來。（編輯：李錫璋）1141225