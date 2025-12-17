助ESG與綠色消費 智慧局彙整98件綠色標章

（中央社記者曾筠庭台北17日電）配合淨零排放與產業永續發展趨勢，經濟部智慧財產局今天表示，已完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面更新，彙整98件有效的綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域，提供消費者辨別標章真偽，也協助企業規劃永續發展與ESG策略。

智慧局今天舉行「淨零排放有關證明標章資訊專區」記者會，智慧局局長廖承威表示，更新後的專區維持原有超連結設計，使用者可直接點選標章名稱，連結至權利人官方網站了解認證內容；也可透過註冊號碼，查詢商標檢索系統中的申請與使用規範，方便掌握各類標章資訊。

廣告 廣告

智慧局指出，因應2050年淨零目標，國內陸續推動氣候變遷因應法、產業綠色轉型措施及ESG評鑑制度。綠色證明標章有助國內企業展現環境承諾，提升市場信任與國際競爭力。

為呼應國家淨零政策，智慧局此次更新也強化標章分類與架構，除依性質區分為環保、減碳、節能三類外，並新增多元主題分類。其中，「政府機關」類別共收錄40件由各機關持有的證明標章，另依產業別整理綠能、運輸、建築建材、農業與有機、廢棄物減量與再生等領域，提升查詢效率。

智慧局表示，期盼新版資訊專區能成為產業擬定永續策略的重要輔助工具，並協助社會各界在消費與生產行為中，共同推動環保、減碳與節能目標。相關資訊可至智慧局網站「淨零排放有關證明標章資訊專區」查詢。（編輯：翟思嘉）1141217