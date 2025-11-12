「努力不一定有收穫，但不努力就什麼都沒有」陳傑憲推新書談棒球信念

統一獅隊長陳傑憲推出個人首部著作《突破極限的信念》，今（12）日舉辦新書發表會。圖／記者鄒保祥攝

統一獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，透過書寫重新回顧自己的棒球人生，也難得放慢腳步與家人相處。今（12）日出席新書發表會坦言，從12強、經典賽資格賽、中職例行賽再到季後挑戰賽與各種代言活動，過去這一年行程緊湊，「這兩三週終於可以『充滿電』，好久沒這樣休息，放鬆下來才發現身體真的挺累。」

陳傑憲笑說，忙的時候撐著沒感覺，一停下來傷痛就浮現，「左膝原本沒事，休息後反而覺得怪怪的。」陳傑憲表示這段時間不僅身體恢復，心靈也修復不少，「現在很期待明年球季的開始。」

書中也收錄陳傑憲童年時期的片段，其中「半夜吃白麵條」的故事最讓自己印象深刻。陳傑憲回憶，那是幼稚園時餓到打開冰箱吃麵，「小時候家裡環境不好，父母常為錢吵架，那時就告訴自己要靠努力改變。」如今能讓家人過好生活，陳傑憲感慨地說：「努力不一定有收穫，但不努力就什麼都沒有。」

談到對棒球的信念，陳傑憲說，一切源自父親的影響，「爸爸常帶我去公園打球，我兒子現在也會說想跟我一起打棒球。」對陳傑憲而言，棒球是一條充滿失敗與挑戰的路，「這項運動讓我更堅強，也讓我知道自己該往哪走。」

身為職棒選手與家庭成員之間的平衡，陳傑憲特別感謝家人的支持，「一週六天都在外面，很感謝老婆體諒，也謝謝岳母幫忙照顧小孩。」陳傑憲笑說，休季就變成「全職保母」，送小孩上學、幫洗澡，「換位思考後才知道老婆多辛苦，也更懂得珍惜。」

陳傑憲也坦言自己平常不太看書，小時候反而愛看漫畫，「這本書裡也加進漫畫，希望吸引年輕讀者。我拿到書後花兩天看完，其實手機看少一點，書就能看完。」

因為出書，陳傑憲重新回顧自己的棒球起點，也讓熱情再次被點燃。從當年12強不被看好到擊出關鍵全壘打，陳傑憲說：「那段歷程讓我學會怎麼在不順裡重新爬起來，我自己看完也被激勵到。」

回顧過去幾年經歷家人離世，陳傑憲坦言在過程中曾落淚，「想到兒子還沒見過阿公阿嬤，也很感傷。」這本書對陳傑憲而言，不只是棒球故事，更是一段關於成長、家庭與信念的旅程。



