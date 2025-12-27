「努力不一定翻身」引共鳴！薪資停滯、裁員變常態 網嘆：現代的孩子真的很可憐

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

現在的年輕人被期許為國家未來的棟樑，但在物價狂漲、薪水停滯的年代，許多年輕族群連生存都有困難，一名網友日前在Dcard心情版以「出生在現代的孩子真的很可憐」為題發文，指出當前就業環境比過去更嚴峻，現在員工被資遣的情況越發常見，引發網友熱烈討論。

原 PO 指出，過去清潔人員、洗碗工等基層工作，多半不是年輕人的首選，但近年卻有愈來愈多青年投入其中。他認為，台灣失業壓力逐步升高，街頭遊民也出現年輕化趨勢，顯示整體社會結構正悄悄改變。

原 PO 也提到，若家庭本身缺乏資產，孩子在成長過程中往往需承受沉重的經濟壓力，甚至因金錢問題引發家庭衝突，進而影響未來發展。他直言，現今社會早已不是「只要努力就能成功」的年代，求職更仰賴人脈與資源，對弱勢家庭出身的年輕人而言，翻身難度明顯提高。

此文一出，引起網友廣泛共鳴，「努力不等於能力，過現在就業環境確實比較糟糕，窮人翻身的點比以前更少，以前可能只需要努力就夠了，現在需要正確的努力加上天賦才能過得比較好，大家自求多福吧」、「就是簡單的一句話，以前選擇很少機會很多，現在選擇很多機會很少，機會：翻身跨越階級」、「出生在窮的家庭還整天被父母唸要找好工作、進修更慘」、「 是社會的寫照」。

