「努力做沒有做不到？」黃琤婷總質詢要求縣府落實改革、提出治水藍圖

▲宜蘭縣政總質詢，縣議員黃琤婷送給代理縣長林茂盛一件淹水勘災必備的青蛙裝，象徵「希望永遠用不到，但需要的時候不能沒有」。（圖：黃琤婷提供）

宜蘭縣議員黃琤婷今（廿一）日下午縣政總質詢，針對縣政核心問題提出多項質疑與建議，要求代理縣長林茂盛檢視接任十一個月來宜蘭最急需改善、卻始終未突破的施政瓶頸。林茂盛強調「沒有困難做不到的事、該做的就要去做」，黃琤婷則回應：「既然縣長認為努力做沒有做不到，那本席提出的問題，也都請縣長做到。」質詢最後，黃琤婷送給代理縣長林茂盛一件淹水勘災必備的青蛙裝，象徵「希望永遠用不到，但需要的時候不能沒有」。

體育業務分散、資源難整合，黃琤婷籲成立體育局。黃琤婷指出，宜蘭長年培育出多位國手，但體育業務分散在不同局處，缺乏專責單位統籌，導致選手與教練必須「自己找資源」。林茂盛表示，縣府正推動三級到四級的培育路線，但坦言成立體育局需至少二十名人力，財劃法上路後人力拮据。黃琤婷批評，正因資源有限，更需要體育局承接整合、對接中央，「而不是讓基層自己想辦法。」

詐騙猖獗、警力短缺一三0人，黃琤婷：治安不能靠血汗硬撐。今年詐騙案件略降，但財損仍逾十一億元，羅東郵局多次成為詐騙提款熱點。黃琤婷指出，宜蘭警力缺額近三年擴大至一三0人，消防缺額率更高達百分之十五，直接影響巡邏、夜間快打及熱點巡簽能量。她要求縣府提出補足警力時程、熱點巡簽改善計畫及人事補實策略，強調「治安要改善，缺額不能再拖。」

淹水補助爭議大，制度不能成為災民第二場災害。針對鳳凰颱風豪雨後補助爭議多，黃琤婷批評制度仍不符人性，包括補助公告晚一週卻要求災民提供照片、集合式住宅地下室受損卻無補助、泡水車與店家全無協助，以及十-三十公分淹水造成重大損害卻因未達門檻「零補助」。她要求縣府以街廓認定取代照片佐證，將公共設施納入補助，並向中央爭取泡水車與店家補助機制，同時調整標準為「水深＋實際損害」。

防災資訊已公開，黃琤婷：縣府不能再說沒看到。黃琤婷指出，經濟部水利署「防災資訊網站」已完整揭露災害救助辦法，縣府不應再以「未看到」推諉。她並要求社會處加速申請募款帳號，補充公部門補助不足，協助受災家庭度過難關。

蘇澳淹水百分之七十與阿里史溪相關，治水需藍圖不是口號。針對此次蘇澳淹水，黃琤婷引用水利署圖資指出，淹水七十六公頃中有百分之七十位於阿里史溪集水區，主因包括地形封閉、濕地消失與排水坡度不足，即使分洪道完工仍難完全避免淹水。她要求縣府提出完整「宜蘭縣治水藍圖」，包含工程與非工程並行、排水瓶頸改善、潮位控管、社區預警、滯洪空間與避難動線等項目，並建立全縣一致的科學化清溝 SOP。

淹水衝擊跨局處，黃琤婷：災害不是一天就結束。黃琤婷提醒，淹水衝擊不僅限於水資處，而是涉及農業、觀光、社福與衛生等領域，從農損、旅遊形象到災後衛生風險，都需跨局處整合。她指出：「災害不是一天，而是至少一個月、甚至半年才恢復。」