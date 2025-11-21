努力做沒有做不到？黃琤婷要求縣府落實改革、提出治水藍圖

議員黃琤婷質詢後送給代理縣長林茂盛一件淹水勘災必備的青蛙裝並表示，「希望永遠用不到，但需要的時候不能沒有」。（黃琤婷提供）

宜蘭縣議員黃琤婷二十一日在總質詢中，針對縣政核心問題提出多項質疑與建議，要求代理縣長林茂盛檢視接任十一個月來宜蘭最急需改善、卻始終未突破的施政瓶頸。林茂盛強調：沒有困難做不到的事、該做的就要去做，黃琤婷則回應：既然縣長認為努力做沒有做不到，那她提出的問題，也都請縣長做到。

黃琤婷指出，宜蘭長年培育出多位國手，但體育業務分散在不同局處，缺乏專責單位統籌，導致選手與教練必須「自己找資源」。林茂盛表示，縣府正推動三級到四級的培育路線，但坦言成立體育局需至少二十名人力，財劃法上路後人力拮据。黃琤婷批評，正因資源有限，更需要體育局承接整合、對接中央，「而不是讓基層自己想辦法。

針對１１１１豪雨後補助爭議多，黃琤婷批評制度仍不符人性，包括補助公告晚一週卻要求災民提供照片、集合式住宅地下室受損卻無補助、泡水車與店家全無協助，以及十至三十公分淹水造成重大損害卻因未達門檻「零補助」。

她要求縣府以街廓認定取代照片佐證，將公共設施納入補助，並向中央爭取泡水車與店家補助機制，同時調整標準為「水深＋實際損害」。

針對此次蘇澳淹水，黃琤婷引用水利署圖資指出，淹水七十六公頃中有百分之七十位於阿里史溪集水區，主因包括地形封閉、濕地消失與排水坡度不足，即使分洪道完工仍難完全避免淹水。她要求縣府提出完整「宜蘭縣治水藍圖」。

質詢最後，黃琤婷送給林茂盛一件淹水勘災必備的青蛙裝，象徵「希望永遠用不到，但需要的時候不能沒有」。