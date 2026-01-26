努力健身≠大肌肉 重磅研究曝「關鍵」：1類人天生就是巨巨

記者施春美／台北報導

許多人努力健身，希望練出肌肉。（示意圖／pixabay）

許多人努力健身卻練不出大肌肉，這樣的說法常被認為是藉口，但醫師王思恒表示，科學家最近幫這些說法平反了：「大骨架」可能真的是一種頂級天賦。一個人的骨架大小，在很大程度上決定了其「肌肉量天花板」。此研究結果徹底顛覆人們對「練壯」的認知。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，2025年底一篇重磅研究刊登於《應用生理學期刊》 (Journal of Applied Physiology)》的研究，利用 AI 技術分析了102位健康成年人的全身MRI影像，得出了一個驚人結論：骨骼體積預測肌肉量。兩者的關聯性高達85%，亦即一個人的骨架大小，在很大程度上決定了「肌肉量天花板」。

廣告 廣告

醫師王思恒表示，研究發現，骨骼決定人的肌肉天花板。（圖／取自王思恒的臉書）

骨骼如同蓋屋的「鋼筋結構」 肌肉則是「水泥」

王思恒將骨骼比喻為房子的鋼筋，肌肉則為水泥。蓋房子時，骨骼就是「鋼筋結構」，而肌肉是「水泥」。 若原本搭的鋼筋結構就是蓋小木屋的規格，人填再多水泥，也蓋不成摩天大樓，只會變成一坨很厚的水泥塊。

BMI根本是個大騙局 對健身者的參考價值極低

「研究並發現 BMI（身體質量指數）根本是個大騙局。」王思恒表示，若把男女數據混在一起比較時，BMI 與肌肉量幾乎毫無關聯。這意味，BMI 根本分不出一個人是骨架大、脂肪多、還是肌肉多。「BMI對健身族群來說，參考價值極低。」

男性通常有比女性大的骨骼框架 因此肌肉量會大於女性

至於女生重訓後會否變成金剛芭比，王思恒表示，這很難發生，但也別小看自己。研究指出，男性肌肉量普遍大於女性，最核心的原因是男性通常擁有較大的骨骼框架。若藉由統計方法控制骨骼大小這個變因，女性的相對肌肉量其實與男性相當。這意味著，只要給予相同的骨架基礎，女生的肌肉承載能力並不輸給男生。

另外，基因也決定了肌肉分佈的熱區：男性天生上半身（肩、臂）肌肉佔比高，女性則集中在下半身。王思恒表示，這是演化設定。

醫師：民眾勿盲目追求網紅的肌肉維度

王思恒並提醒，民眾不要盲目追求網紅的肌肉維度。如果你天生骨架細（手腕、腳踝細），你的「肌肉總量極限」本來就比較低。這不是你不夠努力，是地基不同。但反過來說，小骨架通常線條更精緻好修飾。

他並表示，若真的是大骨架（而非體脂高）的人，擁有比別人更高的「肌肉裝載量」。好好訓練，這類人天生就是巨巨的料。

更多三立新聞網報導

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊！高市早苗：日本若無作為同盟將瓦解

稱小資族買不起台積電！黃珊珊喊台股「千股改1股交易」 彭金隆發聲了

美國退出WHO震撼內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

台北101沒花半毛錢！賈永婕怕「比龜孫子還鳥」曝驚險內幕 取消只差一步

